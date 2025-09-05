Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Megdöbbentő videó szivárgott ki a Megasztár stúdiójából: Bikicsunáj újra felszántotta a színpadot

2025. szeptember 05.
Szarka László visszatér! A Bikicsunáj néven ismert férfi 2010-ben már próbálkozott a tehetségkutatóval, szeptember 6-án pedig újra felszántja a Megasztár színpadát.
A fél ország megőrült a Megasztárban 2010-ben feltűnt Szarka Lászlóért. Az ököritófülpösi biztonsági őr a válogatón az Alphaville együttes Big in Japan című slágerét adta elő olyan egyedi angol kiejtéssel, hogy örökre beírta nevét a tehetségkutató történetébe. Így lett ő nemes egyszerűséggel a Bikicsunáj.

Bikicsunáj 2010-ben tűnt fel a Megasztár színpadán (Fotó: TV2)

Annak ellenére, hogy nem jutott be az élő show-ba, a „Bikicsunáj” szállóigévé vált, fellépésékre, tévéműsorokba hívták, mulatságok fénypontja lett, amikor rázendített:

 „Csikkmum houmvava gen ou vej je nouma náj csunáj.”

A Megasztár 8 évada alatt sem felejtettük el 

A Bors még 2018-ban megtalálta Szarka Lászlót, a férfi akkor egy gyárban melózott, ám szíve mélyén továbbra is a reflektorfényre vágyott.

„Betanított gyári munkásként sikerült elhelyezkednem, komoly fizikai munkát végzek, autóalkatrészeket gyártunk. Nem fényes karrier, de valamiből meg kell élni, most ez teszi ki az életem, a visszatéréshez több millió forintra lenne szükségem. Nem tudom, honnan van ennyi pénzük a mulatós zenészeknek, de látom, nagyon megy nekik. A szerelem régóta elkerül, mostanában nem is igazán keresem az igazit, bár nem mondtam le róla" - ecsetelte akkor a Borsnak Szarka László Bikicsunáj.

Megasztár 2025: Mindenki kapaszkodjon, Bikicsunáj visszatér

Nem kell tovább várni Bikicsunáj rajongóinak! Szeptember 6-án ugyanis ő is feltűnik a Megasztár első adásában, és bár az idő múlása azért őt sem kímélte, még mindig a tőle megszokott lendülettel gyalulta le a színpadot. 

Természetesen ismét egy angol nyelvű dallal készült, annak ellenére, hogy az évek során sem kezdett bele a nyelv elsajátításába.

A dal címe Bikicsunáj nyelvén körülbelül így hangzik: Vinciflá. Nagy kéréds, mit szól hozzá a Megasztár zsűri idén.

Ha kíváncsiak vagytok rá, továbbjut-e Bikicsunáj, nézzétek a Megasztár első adását a TV2-n, szeptember 6-án 19:30-tól!

 

