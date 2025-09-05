Megdöbbentő videó szivárgott ki a Megasztár stúdiójából: Bikicsunáj újra felszántotta a színpadot

A fél ország megőrült a Megasztárban 2010-ben feltűnt Szarka Lászlóért. Az ököritófülpösi biztonsági őr a válogatón az Alphaville együttes Big in Japan című slágerét adta elő olyan egyedi angol kiejtéssel, hogy örökre beírta nevét a tehetségkutató történetébe. Így lett ő nemes egyszerűséggel a Bikicsunáj.
Annak ellenére, hogy nem jutott be az élő show-ba, a „Bikicsunáj” szállóigévé vált, fellépésékre, tévéműsorokba hívták, mulatságok fénypontja lett, amikor rázendített:
„Csikkmum houmvava gen ou vej je nouma náj csunáj.”
A Bors még 2018-ban megtalálta Szarka Lászlót, a férfi akkor egy gyárban melózott, ám szíve mélyén továbbra is a reflektorfényre vágyott.
„Betanított gyári munkásként sikerült elhelyezkednem, komoly fizikai munkát végzek, autóalkatrészeket gyártunk. Nem fényes karrier, de valamiből meg kell élni, most ez teszi ki az életem, a visszatéréshez több millió forintra lenne szükségem. Nem tudom, honnan van ennyi pénzük a mulatós zenészeknek, de látom, nagyon megy nekik. A szerelem régóta elkerül, mostanában nem is igazán keresem az igazit, bár nem mondtam le róla" - ecsetelte akkor a Borsnak Szarka László Bikicsunáj.
Nem kell tovább várni Bikicsunáj rajongóinak! Szeptember 6-án ugyanis ő is feltűnik a Megasztár első adásában, és bár az idő múlása azért őt sem kímélte, még mindig a tőle megszokott lendülettel gyalulta le a színpadot.
Természetesen ismét egy angol nyelvű dallal készült, annak ellenére, hogy az évek során sem kezdett bele a nyelv elsajátításába.
A dal címe Bikicsunáj nyelvén körülbelül így hangzik: Vinciflá. Nagy kéréds, mit szól hozzá a Megasztár zsűri idén.
Ha kíváncsiak vagytok rá, továbbjut-e Bikicsunáj, nézzétek a Megasztár első adását a TV2-n, szeptember 6-án 19:30-tól!
