Ördög Nóra bevallotta: „Elég fárasztó eltölteni vele 14-16 órákat”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 10:00
Ördög Nóraúj évadSzépréthy Roland
Szombaton indul az ország egyik legnépszerűbb tehetségkutatója. Ördög Nóra elárulta, milyen a közös munka új műsorvezetőtársával, Szépréthy Rolanddal.

Évek óta az egyik legkedveltebb és legprofibb műsorvezetőnek számít, most azonban új kihívás vár rá: a szombat este induló Megasztár idei, megújult évada némileg még Ördög Nóra számára is izgalmas és rendhagyó feladat, annak ellenére, hogy nem először vezeti a TV2 népszerű tehetségkutatóját. A sajtótájékoztatón őszintén mesélt arról a Borsnak, milyen volt újra belevágni egy ekkora projektbe, milyen hatással volt rá új műsorvezetőtársa, Szépréthy Roland jelenléte, és elárulta, hogyan próbálta megőrizni a saját egyensúlyát a forgatások alatt. Nem titkolta: sokszor kemény pillanatokkal kellett szembenéznie. 

Ördög Nóra
Ördög Nóra Megasztár forgatásai után olykor teljesen kimerült (Fotó: :Bánkúti Sándor)

Ördög Nóra személyében Szépréthy Roland energikus műsorvezetőtársat kapott

Egyetlen út volt, mégpedig az, hogy sodródjak az árral, ahogy Curtis is fogalmazott az előbb. Nagyon jól szórakoztam, felültem a bulivonatra, ami nem mindig volt mókás; megható és kemény pillanatokból sem lesz hiány” – vallotta be Nóra, aki láthatóan nemcsak élvezte a közös munkát, de tanult is belőle.

A műsorvezetőtársa, Roli, igazi energiabomba, aki mellett nem lehetett unatkozni: 

Roli egy tornádó, vitt magával minden szempontból. Szórakoztatott ez a fajta váratlansága. Nagyon szeretek műsorvezetőtárssal dolgozni, mint egyedül. A másokkal való közös alkotás, ami mindig is szórakoztatott a tévézésben. Örülök, hogy Roli új színt hozott a műsorba

 – mondta Nóra, aki gyorsan ráérzett arra, hogyan tudnak összhangban működni.

Ördög Nóra, Szépréthy Roland műsorvezetők
Ördög Nóra és Szépréthy Roland párosa váratlan, mégis jól működik (Fotó: Tv2)

Hamar megértették egymást

 „Nem tagadom, hogy jól elfáradtam a forgatási napok végére. Roli nemcsak a kamerák előtt ilyen intenzív, hanem folyamatosan, megállás nélkül. Kellett találnom kiszakadási pontokat, amikor egy picit ki tudtam a Rolirádiót kapcsolni, amit ő néha zokon vett”

árulta el Ördög Nóra.

A kamerák mögött azonban nem mindig volt könnyű. Hosszú, kimerítő napok váltották egymást, amelyben Nórinak meg kellett tanulnia határokat szabni:

 Elég fárasztó vele eltölteni 14-16 órákat. Ez a srác tényleg ilyen, szűrő nélkül, reggeltől estig olyan, amilyennek a nézők látják. 

– tette hozzá a műsorvezető. 

Szépréthy Roland
Szépréthy Roland akciói néha egészen polgárpukkasztóak (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Beszólnak Ördög Nórának

Az izgalmak azonban nemcsak a kulisszák mögött zajlanak, hanem a színpadon is. Az első adás után ugyanis hatalmas botrány tör ki: az egyik kiesett versenyző, aki a „Selyem Jázmin” művésznéven lépett színpadra, nem tudta lenyelni a vereséget, és a TikTokon kezdett üzengetni Nórának. Jázmin éles szavakkal támadta a műsorvezetőt, ami nem maradt visszhang nélkül. Nóra úgy döntött, nem hagyja annyiban a dolgot, és a következő adásban személyesen hívja be a hölgyet, hogy tisztázzák a dolgot.

Ez az előzetes is garantálja, hogy a nézők feszült pillanatoknak lehetnek tanúi. A Megasztár mindig is a drámákról, nagy összeomlásokról és felemelő sikertörténetekről volt híres, ez a nem mindennapi eset, illetve más rendhagyó történések most új szintre emelik a műsort. A közönség tekintete így nemcsak a nagy hangokért, hanem a váratlan fordulatokért is a képernyő elé szegeződik majd, ne felejtsék, szombaton 19:30-kor rajtol a műsor a TV2-n.

 

