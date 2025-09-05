Ördög Nóra bevallotta: „Elég fárasztó eltölteni vele 14-16 órákat”

Évek óta az egyik legkedveltebb és legprofibb műsorvezetőnek számít, most azonban új kihívás vár rá: a szombat este induló Megasztár idei, megújult évada némileg még Ördög Nóra számára is izgalmas és rendhagyó feladat, annak ellenére, hogy nem először vezeti a TV2 népszerű tehetségkutatóját. A sajtótájékoztatón őszintén mesélt arról a Borsnak, milyen volt újra belevágni egy ekkora projektbe, milyen hatással volt rá új műsorvezetőtársa, Szépréthy Roland jelenléte, és elárulta, hogyan próbálta megőrizni a saját egyensúlyát a forgatások alatt. Nem titkolta: sokszor kemény pillanatokkal kellett szembenéznie.

Ördög Nóra Megasztár forgatásai után olykor teljesen kimerült (Fotó: :Bánkúti Sándor)

Ördög Nóra személyében Szépréthy Roland energikus műsorvezetőtársat kapott

„Egyetlen út volt, mégpedig az, hogy sodródjak az árral, ahogy Curtis is fogalmazott az előbb. Nagyon jól szórakoztam, felültem a bulivonatra, ami nem mindig volt mókás; megható és kemény pillanatokból sem lesz hiány” – vallotta be Nóra, aki láthatóan nemcsak élvezte a közös munkát, de tanult is belőle.

A műsorvezetőtársa, Roli, igazi energiabomba, aki mellett nem lehetett unatkozni:

Roli egy tornádó, vitt magával minden szempontból. Szórakoztatott ez a fajta váratlansága. Nagyon szeretek műsorvezetőtárssal dolgozni, mint egyedül. A másokkal való közös alkotás, ami mindig is szórakoztatott a tévézésben. Örülök, hogy Roli új színt hozott a műsorba

– mondta Nóra, aki gyorsan ráérzett arra, hogyan tudnak összhangban működni.

Ördög Nóra és Szépréthy Roland párosa váratlan, mégis jól működik (Fotó: Tv2)

Hamar megértették egymást

„Nem tagadom, hogy jól elfáradtam a forgatási napok végére. Roli nemcsak a kamerák előtt ilyen intenzív, hanem folyamatosan, megállás nélkül. Kellett találnom kiszakadási pontokat, amikor egy picit ki tudtam a Rolirádiót kapcsolni, amit ő néha zokon vett”

– árulta el Ördög Nóra.

A kamerák mögött azonban nem mindig volt könnyű. Hosszú, kimerítő napok váltották egymást, amelyben Nórinak meg kellett tanulnia határokat szabni:

Elég fárasztó vele eltölteni 14-16 órákat. Ez a srác tényleg ilyen, szűrő nélkül, reggeltől estig olyan, amilyennek a nézők látják.

– tette hozzá a műsorvezető.