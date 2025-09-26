Ezt ne hagyd ki: Ördög Nóra tengerparti képeitől forróbbat nem látsz ma

A csinos műsorvezető, Ördög Nóra nemrégiben tett közzé egy fotósorozatot a Nánásiék közösségi oldalán, ami garantáltan megidézi a nyár forró és kellemes hangulatát.

Ördög Nóra felidézte legjobb pillanatit a nyárból legújabb Instagram bejegyzésével / Fotó: MW

Ördög Nóra számára ezek voltak a legemlékezetesebb pillanatok a nyárból

A szépséges sztáranyuka nemcsak bomba alakot villantott legújabb Instagram bejegyzésében, hanem kedvenc képeit is megosztotta családjáról a követői nagy örömére, amit a szemfüles rajongók a legújabb Nánásiék részben megtekinthetnek a YouTube-on. A kellemes hangulatú, naplementés fotókon Mici és Vencel is feltűnik, akik már szinte elképesztő gyorsasággal nőnek bele tiniévekbe.

Ördög Nóra legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!