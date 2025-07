„Nálunk este mindenki a nappalijában hagyja a telefonját” – Oláh Gergő erre hívja fel a fiatalok figyelmét

Oláh Gergő felesége oldalán is járja az országot

Az énekes mindemellett némi pihenő után épp szeptemberben indítja újra útjára „A boldog házasság nyomában” című, feleségével közös előadásukat, amely óriási sikerrel futott eddig 23 alkalommal. „Hála Istennek az is nagyon jól megy és nagyon sikeres. Ebben arról beszélünk, amiről az emberek nem szoktak: hogy mi történik a négy fal között, hogyan élünk mi, férj és feleség. Ez egy nagyon őszinte, nagyon nyílt és nagyon nyers előadás, ami sok házaspárnál érzékeny problémákra tapint rá, el is szoktak sokan érzékenyülni. Általában mindig ott is maradunk a végén és beszélgetünk a közönséggel, akik közül rengetegen olyan szinten megnyílnak nekünk, amennyire még soha, senkinek.”

Oláh Gergő elárulta: többször is megtapasztalta, hogy olyan párok hallgatták meg őket, akik már válni akartak, az előadás hatására azonban sikerült visszatáncolniuk a szakadék széléről.

Rengeteg olyan levelet kapunk, amik arról szólnak, hogy nem tudják kifejezni, mennyire hálásak nekünk és arra kérnek, hogy soha ne hagyjuk abba, amit csinálunk, mert ők kitörölték a válás szót a szótárukból. Úgy érzik ugyanis, hogy ha mi átmentünk azokon a dolgokon, amiken átmentünk, akkor az ő problémájuk eltörpül ahhoz képest, így ők is erőt kapnak, hogy kitartsanak egymás mellett egy életen át. Miattuk éri meg igazán ezt csinálni.

– vallotta Oláh Geri őszintén.