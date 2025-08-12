Elképesztő fotók! Így kérte meg szerelme a Next Top Model Hungary sztárjának kezét

Igazi Rómeó és Júlia történet a gyönyörű modell, Csordás Cintia és párja szerelme. A Next Top Model Hungary sztárja a műsor válogatóján könnyek közt mesélte el, hogy szülei nem tartották méltónak hozzá kedvesét, ezért eltiltották tőle. A gyönyörű modell a Borsnak most elárulta a titkukat, a szülői tiltás ellenére nem szakítottak, titokban továbbra is együtt voltak.

A Next Top Model Hungary sztárja, Csordás Cintia már lemondott arról, hogy párja megkéri a kezét (Fotó: Saját)

A Next Top Model Hungary sztárja viccnek hitte a lánykérést

Éveken keresztül minden éjjel úgy hajtotta álomra a fejét Csordás Cintia, hogy elképzelte a pillanatot, amikor párja felteszi neki a nagy kérdést: hozzá megy-e feleségül. De egy idő után a TV2 Next Top Model Hungary műsorának sztárja belátta, hiú remény, hogy párja letérdel elé egy gyönyörű gyűrűvel, de így is nagyon boldog volt.

„Tényleg azt hittem, hogy Norbi viccel, amikor benyúlt a zsebébe és letérdelt elém, gondoltam majd kivesz valamit a zsebéből és nevetünk egy nagyot" – mesélte lapunknak boldogságtól csillogó hangon az ifjú menyasszony.

Amikor kivette a dobozt, kinyitotta és megláttam a csodaszép gyűrűt és megkérdezte, leszek-e a felesége, elállt a szavam, annyira boldog voltam, persze rögtön mondtam, hogy igen, hatalmas igen, majd felhúztam és szenvedélyesen megcsókoltam! Tényleg nem számítottam már erre és enélkül is boldog voltam, de persze így minden még szebb és jobb! Nagyon romantikus volt az egész önmagában is, ahogy az édesanyjával kódokat találtak ki, hogy mikor induljon a videó, ráadásul az egész Szicíliában történt, ahol anyai ágon a felmenőim származnak, hát lehet ennél szebb?

Cinti azt is elmesélte, hogy kedvese milyen trükkel mérte meg a gyűrű méretét.

„Úgy vette le a gyűrű méretem, hogy egy topjoy kupakot húzott egyszer az ujjamra pár hónapja és az volt beleírva “Az álmok valóra válnak!“ És a szemembe nézett, még mondta is, most így visszagondolva még romantikusabb, mint akkor volt. És lám, az álmok tényleg valóra válnak!”

Csordás Cinti és párja, Norbi szerelme úgy indult, mint Rómeó és Júliáé (Fotó: Saját)

Szülői tiltás után békülés

Cintia szíve még most is összeszorul, amikor eszébe jut, édesanyja és édesapja mennyire nem fogadták el szerelmét.