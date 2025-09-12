Itt vannak az első fotók, Natalia Oreiro megérkezett Budapestre

A Sztárban Sztár All Stars második élő showjában vendég zsűritag lesz a világsztár. Natalia Oreiro a Vad angyal című sorozattal lopta be magát a nézők szívébe nem csak Magyarországon, hanem világszerte, és mai napig hatalmas a népszerűsége. Az uruguay-i énekesnő- színésznő péntek délután meg is érkezett Budapestre, ahol a Bors fotósa örökítette meg, ahogy autogramokat osztogat és közös fényképeket csinál a rajongókkal.

Natalia Oreiro a hosszú utazás után is mosolyogva nézett a Bors kamerájába (Fotó: Bors/Bánkúti Sándor)

Natalia Oreiro csak úgy ragyogott a hosszú út után

Gőzerővel készülnek a Sztárban Sztár All Stars énekesei a vasárnapi párbajokra, a versenyzők és a nézők izgatottságát pedig csak tovább fokozza, hogy egy világhírű színésznő ül Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András mellé az ítészek pultja mögé. Hans Sigl után ezúttal az évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Natalia Oreiro csatlakozik a TV2 ikonikus műsorához.

A Vad angyal Milagrosa nem először jár a magyar fővárosban és nem először szerepel a TV2 képernyőjén. 2000-ben, azaz épp 25 éve már járt hazánkban. Akkor a TV2 huszonöt perces műsort készített az énekes-színésznő szürreális budapesti kalandjáról, ahol Ferihegyen akkora tömeg gyűlt össze, mintha a pápa érkezett volna. A testőrei alig akarták odaengedni a rajongókhoz, annyira felfokozott volt a hangulat. A ma is gyönyörű világsztárra most ugyan kevesebben vártak, de talán ennek örült is Natalia, aki közel 24 órás utazás után érkezett meg.

A Vad angyal Milagrosa boldogan adott autogramokat a rajongóknak (Fotó: Bors/Bánkúti Sándor)

Bár az uruguay-i színész-énekesnő hétvégi programja nagyon sűrű az élő show-t megelőző próbák miatt, magyar rajongóira szakít egy kis időt a nagy rohanásban. Natalia Oreiro szeptember 13-án, szombaton 14:30-tól kezdődő exkluzív közönségtalálkozójára már lehet regisztrálni a TV2Play oldalán.