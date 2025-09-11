Natalia Oreiro a magyar rajongóira is szakít időt a Sztárban Sztár All Stars előtt

Gőzerővel készülnek a Sztárban Sztár All Stars énekesei a vasárnapi párbajokra, a versenyzők és a nézők izgatottságát pedig csak még jobban fokozza, hogy ismét vendég zsűritag ül Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András mellé az ítészek pultja mögé. Hans Sigl után ezúttal az évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Natalia Oreiro érkezik a TV2 ikonikus műsorába.

Natalia Oreiro / Fotó: Persona Stars

Bár az uruguayi színész-énekesnő hétvégi programja nagyon sűrű az élő show-t megelőző próbák miatt, magyar rajongóira szakít egy kis időt a nagy rohanásban. Natalia Oreiro szeptember 13-án, szombaton 14:30-tól kezdődő exkluzív közönségtalálkozójára már lehet regisztrálni a TV2Play oldalán.