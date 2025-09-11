Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Natalia Oreiro a magyar rajongóira is szakít időt a Sztárban Sztár All Stars előtt

Natalia Oreiro
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 14:23
sztárban sztárSztárban sztár All Stars
A Sztárban Sztár All Stars második élő showjára vendég zsűritagként egy igazi világsztár érkezik. A Vad angyal című sorozattal lopta be magát a nézők szívébe nemcsak Magyarországon, hanem a világ minden táján Natalia Oreiro, aki azóta is hatalmas népszerűségnek örvend. A színésznő hétvégén a TV2 meghívására érkezik Budapestre és bár nagyon szoros programja van, egy rövid találkozó erejéig magyar rajongóira is szakít időt.

Gőzerővel készülnek a Sztárban Sztár All Stars énekesei a vasárnapi párbajokra, a versenyzők és a nézők izgatottságát pedig csak még jobban fokozza, hogy ismét vendég zsűritag ül Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András mellé az ítészek pultja mögé. Hans Sigl után ezúttal az évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Natalia Oreiro érkezik a TV2 ikonikus műsorába.

Slavianski Bazaar in Vitebsk - XXVII The International Festival of Arts. Vitebsk, Belarus 10-14 Jul 2018
Natalia Oreiro / Fotó: Persona Stars

Bár az uruguayi színész-énekesnő hétvégi programja nagyon sűrű az élő show-t megelőző próbák miatt, magyar rajongóira szakít egy kis időt a nagy rohanásban. Natalia Oreiro szeptember 13-án, szombaton 14:30-tól kezdődő exkluzív közönségtalálkozójára már lehet regisztrálni a TV2Play oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu