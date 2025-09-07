El sem hiszed, ki lesz a Sztárban Sztár következő vendégzsűrije!

A Sztárban Sztár All Stars idei évada tele van meglepetésekkel, és ez a következő héten sem lesz másként. Ezúttal egy különleges vendéget láthatunk a zsűriben.

A következő adásban az állandó zsűritagok mellé csatlakozik nem más, mint a Vad angyal sorozat sztárja: Natalia Oreiro!

A Vad Angyal sztárja, Natalia Oreiro lesz a következő Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrija - Fotó: Persona Stars / Northfoto

Az uruguayi színésznő és dalszerző jövő héten vendégzsűriként segíti a zsűri munkáját, és nem csak jelenlétével, hanem megszokott pozitív kisugárzásával még emlékezetesebbé teszi majd az adást.