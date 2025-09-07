Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

El sem hiszed, ki lesz a Sztárban Sztár következő vendégzsűrije!

SZTÁRBAN SZTÁR LESZEK!
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 21:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 21:40
sztárban sztárSztárban Sztár All StarTV2
Igazi meglepetés vár a nézőkre! A Vad Angyal sztárja érkezik a Sztárban Sztár All Stars következő adásába a TV2-n.

A Sztárban Sztár All Stars idei évada tele van meglepetésekkel, és ez a következő héten sem lesz másként. Ezúttal egy különleges vendéget láthatunk a zsűriben.

A következő adásban az állandó zsűritagok mellé csatlakozik nem más, mint a Vad angyal sorozat sztárja: Natalia Oreiro!

Natalia Oreiro, Sztárban Sztár All Stars, TV2, Zsűri
A Vad Angyal sztárja, Natalia Oreiro lesz a következő Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrija - Fotó: Persona Stars /  Northfoto

Az uruguayi színésznő és dalszerző jövő héten vendégzsűriként segíti a zsűri munkáját, és nem csak jelenlétével, hanem megszokott pozitív kisugárzásával még emlékezetesebbé teszi majd az adást.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu