El sem hiszed, ki lesz a Sztárban Sztár következő vendégzsűrije!

A Sztárban Sztár All Stars idei évada tele van meglepetésekkel, és ez a következő héten sem lesz másként. Ezúttal egy különleges vendéget láthatunk a zsűriben.
A következő adásban az állandó zsűritagok mellé csatlakozik nem más, mint a Vad angyal sorozat sztárja: Natalia Oreiro!
Az uruguayi színésznő és dalszerző jövő héten vendégzsűriként segíti a zsűri munkáját, és nem csak jelenlétével, hanem megszokott pozitív kisugárzásával még emlékezetesebbé teszi majd az adást.
