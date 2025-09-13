Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Kiderült, mivel tölti az idejét Natalia Oreiro a Sztárban Sztár előtt

Vad angyal
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 19:30
világsztárok Budapestenvárosnézés
A Vad angyal gyönyörű sztárja csak vasárnap estére hivatalos a Sztárban Sztárba, ennek ellenére már péntek délután megérkezett Budapestre. Most kiderítettük, mivel tölti a hétvégét Natalia Oreiro Magyarországon.
Niki
A szerző cikkei

Ahogy a Bors elsőként megírta, Natalia Oreiro péntek délután érkezett meg Budapestre. Az uruguayi származású színésznő csaknem 24 órát utazott, ám ez szinte meg sem látszott rajta. A Vad angyal főszereplőjét már a repülőtéren kiszúrták a szemfüles rajongók, így többen is leszólították egy-egy közös fotó, vagy autogram miatt. Natalia pedig a lehető legtürelmesebben fogadta a kéréseket, és nem csak eleget tett nekik, de többekkel még néhány mondatot beszélt is. Most azt is elárulta, mik a tervei vasárnap estig.

Natalia Oreiro
Natalia Oreiro Dáridós szereplése óta 25 év telt el, de most is ugyanakkora szeretettel fogadták hazánkban (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Natalia Oreiro nem először jár Magyarországon, ugyanis 25 évvel ezelőtt már a Dáridóban is vendégeskedett Lagzi Lajcsinál, és persze a hazai közönség egyenesen odáig volt érte. Ezek után nem kétséges, hogy a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjaként is imádni fogják, akárcsak a múlt heti világsztárt, Hans Siglt, akit a legtöbben A hegyi doktor című sorozatból ismerhetnek. A színész közönségtalálkozót is tartott a műsor előtt, de Natalia esetében eddig erre nem került sor, így lehetséges, hogy csak az igazán szemfüles rajongók csíphetik majd el a városban.

A Sztárban Sztár zsűrije Natalia Oreiróval egészül ki vasárnap, de addig is kiélvezi Budapest szépségét (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Natalia Oreiro Budapestet és a magyarokat is imádja

Az énekesnő lapunknak elárulta, hogy egyenesen odáig van a főváros szépségéért, na meg a magyar emberek kedvességéért. Úgy érzi Magyarországon mindig hatalmas szeretettel fogadják, sőt, mint kiderült, akad olyan rajongója, aki ma már édesanya, és a kislányát róla nevezte el. A Vad angyal szereplője találkozott is a kis Nataliaval, akivel természetesen közös fotót is készítettek. Ilyesmire persze még másoknak is lesz lehetősége, ugyanis a Sztárban Sztár előtt mindenképpen szeretne körülnézni a városban, és a gulyást szívesen megkóstolná, amit a korábbi látogatásakor kihagyott. 

Joshi Bharat menyasszonya, Virág is találkozott Nataliaval

A színésznő arra is szakított időt, hogy az interjúk mellett Joshi Bharattal is külön beszélgessen, akinek kedvese, Kiss Virág volt egykor Natalia Oreiro magyar hangja 25 éve a Vad angyal sorozatban. A galériánkra kattintva kettőjük közös fotóját is megnézhetitek. 

Galéria: Kiderült mit csinál Budapesten Natalia Oreiro - fotók
Natalia Oreirot a Sztárban Sztár All Stars miatt érkezett Budapestre, már alig várja a vasárnap estét

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
