Kiderült, mivel tölti az idejét Natalia Oreiro a Sztárban Sztár előtt

Ahogy a Bors elsőként megírta, Natalia Oreiro péntek délután érkezett meg Budapestre. Az uruguayi származású színésznő csaknem 24 órát utazott, ám ez szinte meg sem látszott rajta. A Vad angyal főszereplőjét már a repülőtéren kiszúrták a szemfüles rajongók, így többen is leszólították egy-egy közös fotó, vagy autogram miatt. Natalia pedig a lehető legtürelmesebben fogadta a kéréseket, és nem csak eleget tett nekik, de többekkel még néhány mondatot beszélt is. Most azt is elárulta, mik a tervei vasárnap estig.
Natalia Oreiro nem először jár Magyarországon, ugyanis 25 évvel ezelőtt már a Dáridóban is vendégeskedett Lagzi Lajcsinál, és persze a hazai közönség egyenesen odáig volt érte. Ezek után nem kétséges, hogy a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjaként is imádni fogják, akárcsak a múlt heti világsztárt, Hans Siglt, akit a legtöbben A hegyi doktor című sorozatból ismerhetnek. A színész közönségtalálkozót is tartott a műsor előtt, de Natalia esetében eddig erre nem került sor, így lehetséges, hogy csak az igazán szemfüles rajongók csíphetik majd el a városban.
Az énekesnő lapunknak elárulta, hogy egyenesen odáig van a főváros szépségéért, na meg a magyar emberek kedvességéért. Úgy érzi Magyarországon mindig hatalmas szeretettel fogadják, sőt, mint kiderült, akad olyan rajongója, aki ma már édesanya, és a kislányát róla nevezte el. A Vad angyal szereplője találkozott is a kis Nataliaval, akivel természetesen közös fotót is készítettek. Ilyesmire persze még másoknak is lesz lehetősége, ugyanis a Sztárban Sztár előtt mindenképpen szeretne körülnézni a városban, és a gulyást szívesen megkóstolná, amit a korábbi látogatásakor kihagyott.
A színésznő arra is szakított időt, hogy az interjúk mellett Joshi Bharattal is külön beszélgessen, akinek kedvese, Kiss Virág volt egykor Natalia Oreiro magyar hangja 25 éve a Vad angyal sorozatban. A galériánkra kattintva kettőjük közös fotóját is megnézhetitek.
