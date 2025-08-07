G.w.M Kulcsár Edinának üzent: „Vele fogok meghalni”

Úgy tűnik, tombol a szerelem Kulcsár Edina és G.w.M között – legalábbis erről árulkodik a rapper legfrissebb Instagram-sztorija, amit rajongói percek alatt fel is kaptak. A videón Edina az asztalnál ülve mosolyogva mobilozik, miközben G.w.M csak ennyit ír a kép mellé: „Ő életem szerelme, vele fogok meghalni. Imádlak.” A megható vallomás pillanatok alatt végigsöpört a neten, és sokak szerint ez a poszt egyértelmű üzenet azoknak, akik a kapcsolat végét vizionálták korábban.

G.w.M Kulcsár Edina mellett úgy tűnik megtalálta a boldogságot (Fotó: Mediaworks)

G.w.M és Kulcsár Edina korábban nehézségekkel küzdöttek?

Az utóbbi hónapokban több pletyka is keringett a pár házasságáról. Több helyről is azt lehetett hallani, hogy a kapcsolatuk válságba kerülhetett. Ezek a hírek akkoriban sok találgatásra adtak okot, és úgy tűnt, többen is biztosra vették, hogy a házasságuk megingott. Edina és G.w.M azonban soha nem kommentálták nyíltan ezeket az értesüléseket.

Most viszont minden jel arra mutat, hogy a korábbi feltételezések nem állták meg a helyüket. A májusi közös nyaralós fotóik már sokat sejtettek arról, hogy ismét jól vannak, de G.w.M vallomása minden kétséget eloszlatott. Az üzenet egyértelmű, a hangulat pedig kedves és meghitt – mintha csak megerősítésként érkezett volna azok után, hogy hetekig semmit sem lehetett tudni a magánéletükről.

G.w.M vallomása minden érző szívet megdobogtatott (Fotó: Instagram)

Tévedett a számmisztika?

Áprilisban kiszámítottuk Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolati kompatibilitását – legalábbis egy online generátor alapján– és az eredmény nem volt túl biztató. A portál szerint az „összeillőségük” mindössze 11 százaléknál volt, ami egyébként arra utalt, hogy számos konfliktushelyzet adódhat közöttük. Ráadásul a részletes elemzés azt is tartalmazta: „ha túl sok a vitahelyzet, akkor inkább engedjétek el egymás kezét”, mert a kapcsolat mindkét fél számára túl sok kompromisszumot követelhet. Ezek alapján számottevő kihívások állhatnak előttük, ha tartósan együtt akarnak maradni. Azonban úgy tűnik, az idő múlása a sztárpárt igazolja.