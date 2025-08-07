Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

G.w.M Kulcsár Edinának üzent: „Vele fogok meghalni”

G.w.M
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 09:00
szerelemboldogságvallomásKulcsár Edina
Magyarország egyik legkedveltebb sztárpárja újra hírt adott magáról. G.w.M szívszorító vallomást tett szerelméről.

Úgy tűnik, tombol a szerelem Kulcsár Edina és G.w.M között – legalábbis erről árulkodik a rapper legfrissebb Instagram-sztorija, amit rajongói percek alatt fel is kaptak. A videón Edina az asztalnál ülve mosolyogva mobilozik, miközben G.w.M csak ennyit ír a kép mellé: „Ő életem szerelme, vele fogok meghalni. Imádlak.” A megható vallomás pillanatok alatt végigsöpört a neten, és sokak szerint ez a poszt egyértelmű üzenet azoknak, akik a kapcsolat végét vizionálták korábban.

Kulcsár Edina és G.w.M
G.w.M Kulcsár Edina mellett úgy tűnik megtalálta a boldogságot (Fotó: Mediaworks)

G.w.M és Kulcsár Edina korábban nehézségekkel küzdöttek?

Az utóbbi hónapokban több pletyka is keringett a pár házasságáról. Több helyről is azt lehetett hallani, hogy a kapcsolatuk válságba kerülhetett. Ezek a hírek akkoriban sok találgatásra adtak okot, és úgy tűnt, többen is biztosra vették, hogy a házasságuk megingott. Edina és G.w.M azonban soha nem kommentálták nyíltan ezeket az értesüléseket.

Most viszont minden jel arra mutat, hogy a korábbi feltételezések nem állták meg a helyüket. A májusi közös nyaralós fotóik már sokat sejtettek arról, hogy ismét jól vannak, de G.w.M vallomása minden kétséget eloszlatott. Az üzenet egyértelmű, a hangulat pedig kedves és meghitt – mintha csak megerősítésként érkezett volna azok után, hogy hetekig semmit sem lehetett tudni a magánéletükről.

Kulcsár Edina és G.w.M
G.w.M vallomása minden érző szívet megdobogtatott (Fotó: Instagram)

Tévedett a számmisztika?

Áprilisban kiszámítottuk Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolati kompatibilitását – legalábbis egy online generátor alapján– és az eredmény nem volt túl biztató. A portál szerint az „összeillőségük” mindössze 11  százaléknál volt, ami egyébként arra utalt, hogy számos konfliktushelyzet adódhat közöttük. Ráadásul a részletes elemzés azt is tartalmazta: „ha túl sok a vitahelyzet, akkor inkább engedjétek el egymás kezét”, mert a kapcsolat mindkét fél számára túl sok kompromisszumot követelhet. Ezek alapján számottevő kihívások állhatnak előttük, ha tartósan együtt akarnak maradni. Azonban úgy tűnik, az idő múlása a sztárpárt igazolja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu