„Biztos szólt neki, hogy kicsim, toljál mar rá valami kis retust” – Kulcsár Edina és G.w.M kisfia egyéves lett, rengeteg támadást kapott a rapper a családi fotó miatt

Kulcsár Edina és G.w.M, polgári nevén Varga Márk, 2022 januárjában találtak egymásra. A szépségkirálynő és az ismert rapper kapcsolata gyorsan komolyra fordult, és már a kezdetektől nyíltan vállalták szerelmüket, ami hatalmas port kavart, ugyanis mind a ketten párkapcsolatban éltek előtte nem sokkal. Alig egy évvel később, 2023. február 25-én összeházasodtak. Bár a ceremóniáról nem osztottak meg sok részletet, mindketten boldogan számoltak be arról, hogy megtalálták életük párját.

Kulcsár Edina és G.w.M fia egyéves lett (Fotó: Mediaworks)

G.w.M Faceapp botrányba keveredett

Nem sokkal a házasságkötés után megszületett első közös gyermekük. 2023 májusában világra jött kislányuk, Amara, aki teljesen megváltoztatta a pár életét. A boldog családi élet hamar tovább bővült: 2024 augusztusában megszületett második közös gyermekük, Dion is. A kisfiú a napokban lett egyéves, ennek örömére pedig egy óriási születésnapi bulit rendeztek neki. A családi fotót Edina a közösségi oldalán is megosztotta, azonban többen is felkapták a fejüket a látottak miatt. Természetesen a Reddit-felhasználói sem bírták ki, hogy ne kritizálják a párt. Többen is azt írták, hogy G.w.M a valóságban nem úgy néz ki, mint a képeken: sokkal fiatalabbnak és vékonyabbnak tűnik. Reddit-felhasználók például viccesen megjegyezték, hogy Edina mintha egy adag „Faceappot” adott volna rá, hogy fiatalítsa a rapper képét.

Mennyire kedves már Edinától, hogy DPD-nek (G.w.M – a szerk.) is adott egy adag Faceappot. Ezzel a tini-szűrővel egészen kezd hasonlítani a valódi korához

– osztotta meg a fotót egy felhasználó, ami alatt özönlöttek a kritikus kommentek.

G.w.M és Kulcsár Edina kisfia egyéves lett (Fotó:Instagram/Reddit)

"GLS ezzel a Faceappal hirtelen tényleg 27 évesnek néz ki" – jegyezte meg egy másik.

Pont akartam írni, hogy kb. 18nak néz ki. Le van fogyva, vagy az is szerkesztés?

– kérdőjelezte meg valaki a kép hitelességét.

"Ezen a képen GLS 45 helyett csak 35-nek néz ki" – írta valaki.

Szerintem, megfürdött es megborotválkozott. A videón is ilyen fura, de az is lehet, hogy a dublőre, az igazitól elvált Edina, de fent kell tartsa a látszatot

– spekulált egy felhasználó.