Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megvan, ő az! A szépséges Dezsényi Kincső az új Miss Universe Hungary: nézd meg a képeit

Megvan, ő az! A szépséges Dezsényi Kincső az új Miss Universe Hungary: nézd meg a képeit

Miss Universe
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 15:55
szépségversenyMiss Universe Hungary
A 21 éves, budapesti lány a modellkedés mellett gyógytornásznak tanul. Dezsényi Kincső lett a Miss Universe Hungary 2025-ös győztese, ő utazik hamarosan Bangkokba, a világdöntőre.
Bors
A szerző cikkei

Dezsényi Kincső lett a Miss Universe Hungary 2025-ös győztese: a modell elmondta, hogy az elődöntőre és a fináléra is sokat készült. A táborban is mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobb formámat hozzam. Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy elnyertem a Miss Universe Hungary királynői címet. Mostantól azon leszek, hogy felkészüljek a világversenyre és büszkén képviseljem Magyarországot – tette hozzá.

Dezsényi Kincső 
A Miss Universe Hungary idei győztese, Dezsényi Kincső (Fotó: DFP)

Az udvarhölgyek közül Tóth Bogi első, Hatos Kitti második lett. A különdíjak között szerepelt a Miss Charity, a közönségdíj, valamint a Miss Natural cím is. A Miss Universe nemzetközi döntője idén november 21-én, Thaiföldön, Bangkokban lesz. 

Dezsényi Kincső gyerekekkel foglalkozik 

A győztes 21 éves, budapesti lány, egyetemre jár és modellkedik.

 Gyógytornászhallgatóként a gyermekkórházakban végzem a gyakorlataimat,  gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a gyerekek mozgásfejlődése – mondta pár nappal a nagy finálé előtt.

A 2025-ös Miss Universe Hungary döntőseinek felkészülése persze jóval korábban megkezdődött, egyhetes táborban vettek részt, ott kommunikációs tréningek, kifutógyakorlatok és stílustanácsadás segítette őket. A versenyzők szeptember 13-án Budapesten léptek színpadra, ekkor derült ki, ki nyerte el a koronát, és ki képviselheti Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén Bangkokban. 

Dezsényi Kincső Miss Universe Hungary nagy pillanata (Fotó: DFP)

Dezsényi Kincső képei

A Miss Universe címet 1926-ban osztották ki először, utána 1935-ig évente sor került erre. A gazdasági válság, a II. világháború miatt évekig nem választottak senkit a Miss Universe címre, majd a jelenlegi verseny ősének tekinthető rendezvényt 1952-ben szervezték meg először. A Miss Universe 2024 címet Victoria Kjær Theilvig viseli jelenleg, a dán szépséget tavaly, november 16-án koronázták meg Mexikóvárosban. 

Alább pár fotó a győztes magyar szépségről:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu