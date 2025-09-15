Megvan, ő az! A szépséges Dezsényi Kincső az új Miss Universe Hungary: nézd meg a képeit

Dezsényi Kincső lett a Miss Universe Hungary 2025-ös győztese: a modell elmondta, hogy az elődöntőre és a fináléra is sokat készült. „A táborban is mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobb formámat hozzam. Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy elnyertem a Miss Universe Hungary királynői címet. Mostantól azon leszek, hogy felkészüljek a világversenyre és büszkén képviseljem Magyarországot” – tette hozzá.

A Miss Universe Hungary idei győztese, Dezsényi Kincső (Fotó: DFP)

Az udvarhölgyek közül Tóth Bogi első, Hatos Kitti második lett. A különdíjak között szerepelt a Miss Charity, a közönségdíj, valamint a Miss Natural cím is. A Miss Universe nemzetközi döntője idén november 21-én, Thaiföldön, Bangkokban lesz.

Dezsényi Kincső gyerekekkel foglalkozik

A győztes 21 éves, budapesti lány, egyetemre jár és modellkedik.

„Gyógytornászhallgatóként a gyermekkórházakban végzem a gyakorlataimat, gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a gyerekek mozgásfejlődése” – mondta pár nappal a nagy finálé előtt.

A 2025-ös Miss Universe Hungary döntőseinek felkészülése persze jóval korábban megkezdődött, egyhetes táborban vettek részt, ott kommunikációs tréningek, kifutógyakorlatok és stílustanácsadás segítette őket. A versenyzők szeptember 13-án Budapesten léptek színpadra, ekkor derült ki, ki nyerte el a koronát, és ki képviselheti Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén Bangkokban.

Dezsényi Kincső Miss Universe Hungary nagy pillanata (Fotó: DFP)

Dezsényi Kincső képei

A Miss Universe címet 1926-ban osztották ki először, utána 1935-ig évente sor került erre. A gazdasági válság, a II. világháború miatt évekig nem választottak senkit a Miss Universe címre, majd a jelenlegi verseny ősének tekinthető rendezvényt 1952-ben szervezték meg először. A Miss Universe 2024 címet Victoria Kjær Theilvig viseli jelenleg, a dán szépséget tavaly, november 16-án koronázták meg Mexikóvárosban.

Alább pár fotó a győztes magyar szépségről: