Bemutatták: ez a 12 nő Magyarország legszebbje

Megvan a Top 12 a 2025-ös Miss Universe Hungary versenyben: a budapesti W Hotelben megrendezett elődöntőn választotta ki a zsűri a döntősöket. A versenyzők szeptember 13-án Budapesten lépnek színpadra, ekkor derül ki, ki nyeri el a koronát, és ki képviselheti Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén Bangkokban. A döntősök felkészülése már megkezdődött: egyhetes táborban vesznek részt Lipóton, ahol kommunikációs tréningek, kifutógyakorlatok és stílustanácsadás segíti őket.
Az elegáns W Hotelben került megrendezésre a 2025-ös Miss Universe Hungary elődöntője, ahol a szakmai zsűri 12 döntős versenyzőt választott ki. A gyönyörű hölgyek közül szeptember 13-án Budapesten derül majd ki, ki nyeri el a koronát, és ki képviselheti Magyarországot és a magyar nőket a rangos nemzetközi versenyen, a Miss Universe világdöntőjén, Thaiföldön, Bangkokban.
Dr. Kenéz Nóra a tavalyi királynő már nagyon izgatott kinek adhatja majd át a koronát.
A felkészülés már megkezdődött: a döntős lányok egy egyhetes intenzív felkészítő táborban vesznek majd részt, amelynek helyszíne a gyönyörű környezetben található Hotel Orchidea, Lipót. A tábor célja, hogy a döntősök szakmai és személyes fejlődésükhöz minden támogatást megkapjanak: kommunikációs tréningek, kifutógyakorlatok, fotózások és stílustanácsadások várják őket.
A Miss Universe Hungary nem csupán szépségverseny, hanem egy olyan platform, amely lehetőséget biztosít a fiatal magyar nők számára, hogy bemutassák tehetségüket, intelligenciájukat és társadalmi szerepvállalásukat. A győztes versenyző méltó nagykövetként képviselheti hazánkat a világ egyik legrangosabb szépségversenyén.
