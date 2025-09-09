Megszólalt az esküvő után Mikes Anna, a gyerekekről van szó

Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme valódi tündérmese. A sztárséf a válását követően szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, ahol a gyönyörű táncosnőt kapta meg partneréül. A levegő szinte az első pillanattól fogva szikrázott kettejük közt, miután pedig átvehették a győzteseknek kijáró trófeát, már nem tudták, és nem is akarták eltitkolni, hogy táncpartnereknél sokkal többet jelentenek egymásnak. Hamarosan a lánykérésre is sor került, majd szombaton egy csodás szertartás keretein belül összeházasodtak.

Összeházasodott Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Megtörte a csendet Mikes Anna, az esküvő után

A menyegzőt követően viszont lassan vissza kell állniuk a dolgos hétköznapoknak: Anna nemrég ezzel kapcsolatban osztott meg egy videót a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, amelyen a kis tanítványai szerepelnek a táncteremben.

Elindultak a táncórák!

- jelentette be Mikes Anna, akinek a neve egyébként immár Krausz-Mikes Anna.

A táncosnő egyébként, oktató lévén, nagyon jól bánik a gyerekekkel, újdonsült férje kislányával, Hannarózával is remek kapcsolatot ápol, így sokakat izgat az a kérdés, mikor vállalnak a friss házasok közös gyereket.

A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk. Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…

- szólalt meg ezzel kapcsolatban korábban a sztárséf.