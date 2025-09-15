Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Mihályfi Luca fotói olyan vadítóak lettek, hogy rajongóik sem értik, hogy lehet ilyen gyönyörű

Mihályfi Luca
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 15:20
hegyes berciszexi
Az énekesnő szexi képeit Hegyes Berci sem tudta szó nélkül hagyni. Mihályfi Luca újabb vadító klippel jelentkezett.
B. V.
A szerző cikkei

Mihályfi Luca minden idejét arra fordítja, hogy beindítsa énekesi karrierjét, aminek köszönhetően a fiatal énekesnő rövid időn belül egy újabb számmal jelentkezett, amihez jó szokásához híven egy szexi videoklipp is dukált. A Niagara című szám klippjében tűzforró jelenetekkel találkozhatnak a nézők, amelyben segédkezett nyújtott Hegyes Berci is, miután a páros együtt nyom le egy forró, vizes táncjelenetet. A forgatás során pedig persze pár kép is készült, melyeket Luca büszkén osztott meg rajongóival.

Tűzforró képekkel jelentkezett be rajongóinak Mihályfi Luca.
Tűzforró képekkel jelentkezett be rajongóinak Mihályfi Luca. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Brutál 

- jegyezte meg Berci barátnője érzéki fotóját látva. Az énekesnő ugyanis olyan vadító alkotásokkal jelentkezett be, amelyek tökéletesen megmutatják bombaformáját, tónusos izomzatát és azt, milyen kihívóan képes teljes magabiztossággal pózolni a kamera előtt. 

Nem csoda tehát, hogy rajongóit teljesen elvarázsolták a látottak:

Luca, miért vagy ennyire gyönyörű

"Bomba."

Legjobb 

- érkeztek sorra a bókok.

Mihályfi Luca magabiztosságához Hegyes Berci is kellett:

 

 Ha nem lenne Berci, nem biztos, hogy ennyire bátran mutatnám meg magam a színpadon. Mellette érzem azt, hogy kibontakozhatok, mert támogat, és büszke rám. Ez számomra mindennél többet jelent.

 

