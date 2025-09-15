Mihályfi Luca fotói olyan vadítóak lettek, hogy rajongóik sem értik, hogy lehet ilyen gyönyörű

Mihályfi Luca minden idejét arra fordítja, hogy beindítsa énekesi karrierjét, aminek köszönhetően a fiatal énekesnő rövid időn belül egy újabb számmal jelentkezett, amihez jó szokásához híven egy szexi videoklipp is dukált. A Niagara című szám klippjében tűzforró jelenetekkel találkozhatnak a nézők, amelyben segédkezett nyújtott Hegyes Berci is, miután a páros együtt nyom le egy forró, vizes táncjelenetet. A forgatás során pedig persze pár kép is készült, melyeket Luca büszkén osztott meg rajongóival.
Brutál
- jegyezte meg Berci barátnője érzéki fotóját látva. Az énekesnő ugyanis olyan vadító alkotásokkal jelentkezett be, amelyek tökéletesen megmutatják bombaformáját, tónusos izomzatát és azt, milyen kihívóan képes teljes magabiztossággal pózolni a kamera előtt.
Nem csoda tehát, hogy rajongóit teljesen elvarázsolták a látottak:
Luca, miért vagy ennyire gyönyörű
"Bomba."
Legjobb
- érkeztek sorra a bókok.
Ha nem lenne Berci, nem biztos, hogy ennyire bátran mutatnám meg magam a színpadon. Mellette érzem azt, hogy kibontakozhatok, mert támogat, és büszke rám. Ez számomra mindennél többet jelent.
