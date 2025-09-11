Mihályfi Luca Hegyes Berciről: „Ha most megkérné a kezem, gondolkodás nélkül igent mondanék”

Úgy fest, hogy Mihályfi Luca megtalálta az igazit! A fiatal énekesnő és a Dancing with the Stars táncosa, Hegyes Berci kapcsolatáról egyre több részlet derül ki, és minden jel arra mutat, hogy a románc már jóval túl van a kezdeti rózsaszín ködön. Luca maga árulta el a Borsnak, hogy párjával minden eddiginél komolyabb szintre léptek, és az eljegyzés gondolata sem áll távol tőlük. Lucával a Creator TV sajtótájékoztatóján beszélgettünk.
A szerelmesek nemrég néhány napot külföldön töltöttek, ahol végre ki tudták pihenni a mindennapok hajtását. „Egy hétre elmentünk Menorcára, ami Mallorca mellett van egy aprócska sziget. Igazából maximum 45 perces autóutat lehet itt elképzelni, mert tényleg olyan pici. Bejártuk a szigetet, de leginkább csak feküdtünk, napoztunk, és addig aludtunk, ameddig akartunk. Ez annyira jó volt, mert nem volt semmi dolgunk, nem kellett dolgoznunk” – mesélte boldogan Mihályfi Luca.
Persze a szakmában ritka, hogy valaki teljesen le tudja tenni a telefont, és ezt a fiatal színésznő sem titkolta: „Néha intézni kellett egy-két dolgot, mert miután hazajöttünk, három nappal később már klipforgatás várt rám. De egyáltalán nem volt megterhelő, sőt, igazán ki tudtuk fújni magunkat.”
Luca őszintén vallotta be: eddigi kapcsolatai rövidebbek voltak, de a mostani minden eddiginél tartósabbnak és mélyebbnek ígérkezik.
Nekem nem volt sok kapcsolatom ezelőtt, és mindegyik rövidebb volt, mint a Bercivel. Most viszont minden más. Nem veszekedünk, nem unjuk meg egymást, mindig mindent meg tudunk beszélni. Ez a szerelem semmihez nem fogható, és egyre erősebb.
A fiatal sztár szerint az is közrejátszik a harmóniában, hogy korábban nem élt együtt senkivel, így könnyen alkalmazkodik Bercinek a szokásaihoz.
Nem alakítottam ki magamban olyan fix rutinokat, így ha Berci valamit másképp csinál, ahhoz egyszerűen hozzászokom. Ráadásul nagyon jól kommunikálunk, és szerintem ez az, ami sok kapcsolatból hiányzik.
Nem titok, hogy a pár már az összeköltözés óta szorosabbra fűzte kapcsolatát, de mostanra az eljegyzés gondolata is egyre gyakrabban kerül szóba.
Berci már sokszor mondta, hogy elvesz feleségül. Anyukámnak, apukámnak is pedzegette. És bevallom, ha most megkérné a kezem, gondolkodás nélkül igent mondanék. Ez tényleg ritka, ami köztünk van. Sokan 30-40 évesen találják meg az igazit, nekem pedig 22 évesen hozta össze az élet Bercivel. Nagyon szerencsésnek érzem magam. Anyukám és apukám is hasonlóan fiatalon találkoztak, és több mint 25 éve boldog házasságban élnek. Látom rajtuk, hogy működhet, és ez nekem is reményt ad.
A színésznő a Borsnak elmesélte, úgy érzi, sorsszerű volt, ahogy találkoztak Bercivel.
Luca szerint kapcsolatuk egyik alappillére az, hogy a táncos igazi támasz számára, aki hagyja őt kibontakozni a színpadon és a karrierjében is. „Az, hogy van egy támogató partnerem, aki segít, és hagyja, hogy nőies legyek a színpadon és a videóklipekben, nekem óriási dolog. Ennél nagyobb biztonság egy nőnek nincs, és emiatt tudok igazán kibontakozni.”
Az énekesnő szerint a férfi magabiztossága és önismerete is hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatuk ennyire kiegyensúlyozott.
Berci nagyon tisztában van önmagával, sokat dolgozott magán az utóbbi években. Ha valami bánt, megpróbálja megérteni, és közösen mindig találunk megoldást. Szerintem erről szól egy igazi párkapcsolat.
Minden jel arra mutat, hogy Mihályfi Luca lassan kikerül a hajadonok sorából, és kapcsolatuk Bercivel új szintre léphet. A fiatal bombázó karrierje mellett a magánéletben is a csúcsra érhet: szerelem, boldogság, és talán hamarosan egy gyűrű is kerül az ujjára. Egy biztos, a sztárpár kapcsolatát most sokan irigylik, és úgy tűnik, Lucának valóban Berciben sikerült megtalálnia az igazit.
