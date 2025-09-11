Mihályfi Luca Hegyes Berciről: „Ha most megkérné a kezem, gondolkodás nélkül igent mondanék”

Úgy fest, hogy Mihályfi Luca megtalálta az igazit! A fiatal énekesnő és a Dancing with the Stars táncosa, Hegyes Berci kapcsolatáról egyre több részlet derül ki, és minden jel arra mutat, hogy a románc már jóval túl van a kezdeti rózsaszín ködön. Luca maga árulta el a Borsnak, hogy párjával minden eddiginél komolyabb szintre léptek, és az eljegyzés gondolata sem áll távol tőlük. Lucával a Creator TV sajtótájékoztatóján beszélgettünk.

Mihályfi Luca szülei büszkék rá, hogy ilyen fiatalon befutott az énekesnő (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Mihályfi Luca: „Ez a szerelem semmihez nem fogható, és egyre erősebb!”

A szerelmesek nemrég néhány napot külföldön töltöttek, ahol végre ki tudták pihenni a mindennapok hajtását. „Egy hétre elmentünk Menorcára, ami Mallorca mellett van egy aprócska sziget. Igazából maximum 45 perces autóutat lehet itt elképzelni, mert tényleg olyan pici. Bejártuk a szigetet, de leginkább csak feküdtünk, napoztunk, és addig aludtunk, ameddig akartunk. Ez annyira jó volt, mert nem volt semmi dolgunk, nem kellett dolgoznunk” – mesélte boldogan Mihályfi Luca.

Persze a szakmában ritka, hogy valaki teljesen le tudja tenni a telefont, és ezt a fiatal színésznő sem titkolta: „Néha intézni kellett egy-két dolgot, mert miután hazajöttünk, három nappal később már klipforgatás várt rám. De egyáltalán nem volt megterhelő, sőt, igazán ki tudtuk fújni magunkat.”

Mihályfi Luca tehetségkutatóban tűnt fel először, nem volt több, mint 18 (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Szerelem, ami egyre csak erősödik

Luca őszintén vallotta be: eddigi kapcsolatai rövidebbek voltak, de a mostani minden eddiginél tartósabbnak és mélyebbnek ígérkezik.

Nekem nem volt sok kapcsolatom ezelőtt, és mindegyik rövidebb volt, mint a Bercivel. Most viszont minden más. Nem veszekedünk, nem unjuk meg egymást, mindig mindent meg tudunk beszélni. Ez a szerelem semmihez nem fogható, és egyre erősebb.

A fiatal sztár szerint az is közrejátszik a harmóniában, hogy korábban nem élt együtt senkivel, így könnyen alkalmazkodik Bercinek a szokásaihoz.