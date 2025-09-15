Mihályfi Luca kitálalt: így változtatta meg őt Hegyes Berci

Mihályfi Luca számára nemcsak a szerelem, de a művészi kibontakozás is Hegyes Berci mellett teljesedett ki. A fiatal énekesnő a Borsnak mesélt már arról, hogy igencsak komolyra fordult Bercivel a kapcsolatuk. Természetesen Hegyes Berci a Dancing With The Stars egykori táncosa kihatott a karrierjére is, továbbá arról is mesélt, mennyire inspirálja a közös élet, és miként vált a tánc fontos részévé a művészetének. A pár nemrég tért haza egy romantikus menorcai nyaralásról, ahonnan Luca egyből az új klipforgatásra sietett. „Amint hazajöttem, már várt is a következő projektem. De ez egyáltalán nem fárasztó számomra, mert közben ott van Berci, aki folyamatosan motivál és támogat” – mesélte a fiatal sztár.

Mihályfi Luca párja Hegyes Berci a Dancing with the Stars műsorában ismerkedtek meg (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Mihályfi Luca párjával együtt gondolkodnak, együtt alkotnak

Luca szerint kapcsolatuk egyik titka, hogy a magánélet és a szakma terén is összhangban vannak.

„Úgy érzem, hogy már én kicsit meguntam ezt az állunk a színpadon, és így nyomjuk a kézmozdulatokat, és ennyi, és így kicsit görnyedve nyomjuk a rap-et. Én szeretnék valami újdonságot csinálni itthon, és örülök, hogy ennek most így kvázi úgy érzem, hogy az úttörője lehetek, mert a Berci segítségével nagyon sok olyan dologra rájöttem magammal kapcsolatban, hogy erre is képes vagyok, meg van hozzá hozzá képességem, mert nagyon egyszerűen tudom elsajátítani a hip-hop mozdulatokat” – kezdte a Borsnak a gyönyörű énekesnő, majd így folytatta...

„Nagyon könnyedén jönnek, és úgy örülök neki, mert én nem tudtam, hogy ez bennem van, mert pici koromban én mindig csak a zenére koncentráltam és zongoráztam, és azzal töltöttem az időmet. Jártam itt egy-egy hétre, kipróbáltam balettot, meg hip-hopot egy hétre, de sose fogott meg úgy igazán, és szerintem azért volt ez, mert a tanárok nem voltak megfelelőek, és így a Bercivel még ha társastáncoltunk is, de annyira kedvem lett ahhoz, hogy én is szépen tudjak mozogni. Olyan önbizalmat kaptam, ami a karrieremre is hatással van.”

A fiatal énekesnő szerint Berci nemcsak társ, hanem igazi mentor is: