Mihályfi Luca kitálalt: így változtatta meg őt Hegyes Berci

Mihályfi Luca számára nemcsak a szerelem, de a művészi kibontakozás is Hegyes Berci mellett teljesedett ki. A fiatal énekesnő a Borsnak mesélt már arról, hogy igencsak komolyra fordult Bercivel a kapcsolatuk. Természetesen Hegyes Berci a Dancing With The Stars egykori táncosa kihatott a karrierjére is, továbbá arról is mesélt, mennyire inspirálja a közös élet, és miként vált a tánc fontos részévé a művészetének. A pár nemrég tért haza egy romantikus menorcai nyaralásról, ahonnan Luca egyből az új klipforgatásra sietett. „Amint hazajöttem, már várt is a következő projektem. De ez egyáltalán nem fárasztó számomra, mert közben ott van Berci, aki folyamatosan motivál és támogat” – mesélte a fiatal sztár.
Luca szerint kapcsolatuk egyik titka, hogy a magánélet és a szakma terén is összhangban vannak.
„Úgy érzem, hogy már én kicsit meguntam ezt az állunk a színpadon, és így nyomjuk a kézmozdulatokat, és ennyi, és így kicsit görnyedve nyomjuk a rap-et. Én szeretnék valami újdonságot csinálni itthon, és örülök, hogy ennek most így kvázi úgy érzem, hogy az úttörője lehetek, mert a Berci segítségével nagyon sok olyan dologra rájöttem magammal kapcsolatban, hogy erre is képes vagyok, meg van hozzá hozzá képességem, mert nagyon egyszerűen tudom elsajátítani a hip-hop mozdulatokat” – kezdte a Borsnak a gyönyörű énekesnő, majd így folytatta...
„Nagyon könnyedén jönnek, és úgy örülök neki, mert én nem tudtam, hogy ez bennem van, mert pici koromban én mindig csak a zenére koncentráltam és zongoráztam, és azzal töltöttem az időmet. Jártam itt egy-egy hétre, kipróbáltam balettot, meg hip-hopot egy hétre, de sose fogott meg úgy igazán, és szerintem azért volt ez, mert a tanárok nem voltak megfelelőek, és így a Bercivel még ha társastáncoltunk is, de annyira kedvem lett ahhoz, hogy én is szépen tudjak mozogni. Olyan önbizalmat kaptam, ami a karrieremre is hatással van.”
A fiatal énekesnő szerint Berci nemcsak társ, hanem igazi mentor is:
„Ő mindig tudja, hogyan motiváljon. Segít a koreográfiákban, ötleteket ad, és sokszor cameoszerepben is feltűnik a videóimban. Ennél nagyobb biztonság nincs egy nő számára: hogy a párja büszke rá, és támogatja mindenben.”
Legújabb videoklipje már most nagy sikert aratott, és Mihályfi Luca TikTokon is pörög.
Nagyon örülök a visszajelzéseknek, mert szerintem a videoklip sokat tud hozzáadni egy dalhoz. Amikor írok egy számot, rögtön elképzelek hozzá színeket, képi világot, egy történetet. Olyan ez, mintha egy kis filmet készítenénk minden dalhoz
– magyarázta.
Ezúttal egy image-klip készült, tele táncelemekkel és szexibb mozdulatokkal.
Ezeknél nem akartam idegen fiút hívni a forgatásra, mert adta magát, hogy Berci legyen a partnerem. Ő gyönyörűen mozog, és mivel a valóságban is a párom, természetes, hogy benne lesz a klipben.
Luca szerint nemcsak a karrierjére, hanem az önbizalmára és a nőiességére is hatással van a kapcsolatuk.
Ha nem lenne Berci, nem biztos, hogy ennyire bátran mutatnám meg magam a színpadon. Mellette érzem azt, hogy kibontakozhatok, mert támogat, és büszke rám. Ez számomra mindennél többet jelent.
Egyértelmű, hogy Mihályfi Luca számára Hegyes Berci nem csupán társ, hanem inspiráció is: együtt gondolkodnak, közösen építik karrierjüket, és a szerelem mellett a művészetükben is szoros szövetséget alkotnak.
