Könnyek a Megasztárban: abszolút hallású, vak fiú is szerencsét próbál – csak a Borsnak mesélt

A Megasztár 2025-ben is visszatért a képernyőkre, s már a válogatók is izgalmas perceket ígérnek. Persze akadnak önjelölt énekesek, akik mókás pillanatokat okoznak, de még több a valódi tehetség, akiktől a zsűrinek és a közönségnek leesik az álla, vagy épp könny szökik a szemébe. A műsor jó ugródeszka lehet a széles körű ismertség felé vezető úton: erre az útra szeretne lépni Jánoki Márió is.

A Megasztár zsűrije különleges hangú, vak énekes sorsáról dönt szombat este (Fotó: Bors)

Abszolút hallású énekes érkezik a Megasztárba

A szombati válogatóadásában lép színpadra Jánoki Márió, aki Elton John örökzöldje, a Can You Feel the Love Tonight című slágerrel készül. Bár a zsűri több ezer énekest hallgatott meg a válogatók során, Márióra már a megérkezésekor felkapják a fejüket. A 32 éves fiút Szépréthy Roli kíséri be, ugyanis látássérült. De ez jóformán apró részletté törpül a Megasztár zsűrije számára, mikor meghallják az első hangokat.

A Bors elérte telefonon Jánoki Máriót, aki jókedvűen mesélt arról, hogyan került a Megasztár 8. évadába, és milyen zenei múlttal rendelkezik…

Jánoki Márió Megasztáros szereplését édesanyja támogatta meg (Fotó: TV2)

„Korábban énekeltem már színpadon, voltak fellépéseim, de a covid alatt ezek érthető módon megritkultak” – árulta el Márió.

„Motoszkált bennem egy ideje, hogy jelentkezzek a Megasztárba, de végül édesanyám nevezett be, én pedig úgy voltam vele, hogy a nyolcas amúgy is a szerencseszámom. Aztán meglátjuk, Fortuna szekere meddig visz magával engem” – tette hozzá mosolyogva, majd elárulta, már gyerekkorában felfedezték a tehetségét.

Anyukám egész kiskoromban észrevette, hogy jó hangom és jó zenei érzékem van, ezért ötévesen zeneiskolába íratott. Itt derült ki, hogy abszolút hallásom van.

„Sokan gondolhatják, hogy nekem akkor könnyű dolgom van, de ez valahol átok is. Van, hogy az időjárási tényezők is hatással vannak a hallásomra, ha pedig van egy kis felsőlégúti megbetegedésem, akkor »feljebb hallok«, ilyenkor filmet nézni, de akár zenét hallgatni is, keserves tapasztalás.”

Elton John slágerével lép szombat este színpadra a látássérült énekes (Fotó: TV2)

„Bárcsak mindenkinek ilyen iskolás évei lennének!”

Jánoki Márió tizenöt évig tanult zongorázni, mára a stúdiómunkához is ért, de legfőbb „fegyvere” az énekhangja: már az óvodában egy kis hangszeren magát kísérve énekelt, később is sorra nyerte a versenyeket és az iskolai rendezvényeken is mindig fellépett.