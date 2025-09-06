„Sosem az a kérdés, miért lesz valaki függő” - drámai vallomást tett a Megasztár nagy visszatérője, Krasznai Tünde

Drámai és lélekemelő pillanatok várhatók szombat este a Megasztár 2025 első adásában! Egy régről ismert arc (és hang) lép a mesterek elé, hogy megmérettessen a TV2 tehetségkutatójának válogatóján. Ő nem más, mint Krasznai Tünde, akinek nevét még 2013-ban ismerte meg az ország.

Krasznai Tünde 12 év után tért vissza (Fotó: TV2)

Tündi akkoriban egy másik tehetségkutatóban próbált szerencsét, képességei pedig egészen az előkelő harmadik helyig repítették az énekesnőt. Ám sajnos a műsor után nem a karrierje, sokkal inkább a nehézségei és az démonokkal való küzdelmei miatt vált újságcikkek főszereplőjévé.

„14 évesen kezdtem el használni marihuánát. Idővel pedig átváltottam az alkoholra. Nem tudtam, hogy nekem ezzel problémám van, és segítségre lett volna szükségem. Kamaszon be­leszerettem a saját dílerembe. Tulajdonképpen ő dobta fel azt a témát, hogy mi­ért nem megyek erotikus mo­dellnek, és akkor együtt tudunk élni” – fedte fel sötét múltját Krasznai Tünde korábban, a Mindset Pszichológia videójában.

„Nem vágyom túl sokra, csak arra, hogy az albérletemet és a kajámat ki tudjam fizetni. Még soha nem adatott meg, hogy egyedül élhessek és magamat tudjam eltartani, most ez a legnagyobb vágyam. De egyelőre nem vagyok kétségbeesve. Tudom, hogy lesznek akadályok, de nem aggódom miattuk”

- ezt pedig már a Borsnak nyilatkozta Tünde, aki végül hirtelen eltűnt a kíváncsi szemek elől. Évek óta semmit sem lehetett róla hallani.

Krasznai Tünde megasztáros kalandja előtt bárokban lépett fel és utcazenész volt

Szeptember 6-án viszont visszatérésével jó eséllyel könnyeket csal a mesterek szemébe. Tündi most a Borsnak mesélt arról, mi történt vele az elmúlt 12 évben. Szó esett küzdelmekről, tisztulásról, függőségekről, no és persze arról is, hogy rátalált-e a nagybetűs szerelem.

„Elsősorban az önismeretem fejlesztésével voltam elfoglalva, amely alapvetően azt eredményezte hogy háttérbe húzódva gyakoroltam a zenét– tapasztalatot gyűjtöttem hogy rálássak arra, milyen lehetőségek vannak magyar zeneiparban, és hol vagyok ebben én. A tehetségkutató után Kelesényi László íróval és Éry Balázs dalszerzővel turnéztam Karády Katalin irodalmi esték kereten belül, nem sokkal később az Európa Kiadó zenekarban énekeltem, mint meghívott vendég. Ezután már az alternatív rock és a pesti underground világában találtam magam klubkoncerteken, Bujdosó Jánossal, és nem sokkal később elérkezett a bohém jazz-zene világa, amelynek köszönhetően kikeveredtem külföldi hajóutakra. Az egyik ilyen út után, Barcelonában ragadtam, ahol bárokban léptem fel és utcán is zenéltem, de jártam Berlinben, Párizsban, és Lyonban is” - emlékezett vissza az általa bejárt útra Tündi.