„Sosem az a kérdés, miért lesz valaki függő” - drámai vallomást tett a Megasztár nagy visszatérője, Krasznai Tünde

Drámai és lélekemelő pillanatok várhatók szombat este a Megasztár 2025 első adásában! Egy régről ismert arc (és hang) lép a mesterek elé, hogy megmérettessen a TV2 tehetségkutatójának válogatóján. Ő nem más, mint Krasznai Tünde, akinek nevét még 2013-ban ismerte meg az ország.
Tündi akkoriban egy másik tehetségkutatóban próbált szerencsét, képességei pedig egészen az előkelő harmadik helyig repítették az énekesnőt. Ám sajnos a műsor után nem a karrierje, sokkal inkább a nehézségei és az démonokkal való küzdelmei miatt vált újságcikkek főszereplőjévé.
„14 évesen kezdtem el használni marihuánát. Idővel pedig átváltottam az alkoholra. Nem tudtam, hogy nekem ezzel problémám van, és segítségre lett volna szükségem. Kamaszon beleszerettem a saját dílerembe. Tulajdonképpen ő dobta fel azt a témát, hogy miért nem megyek erotikus modellnek, és akkor együtt tudunk élni” – fedte fel sötét múltját Krasznai Tünde korábban, a Mindset Pszichológia videójában.
„Nem vágyom túl sokra, csak arra, hogy az albérletemet és a kajámat ki tudjam fizetni. Még soha nem adatott meg, hogy egyedül élhessek és magamat tudjam eltartani, most ez a legnagyobb vágyam. De egyelőre nem vagyok kétségbeesve. Tudom, hogy lesznek akadályok, de nem aggódom miattuk”
- ezt pedig már a Borsnak nyilatkozta Tünde, aki végül hirtelen eltűnt a kíváncsi szemek elől. Évek óta semmit sem lehetett róla hallani.
Szeptember 6-án viszont visszatérésével jó eséllyel könnyeket csal a mesterek szemébe. Tündi most a Borsnak mesélt arról, mi történt vele az elmúlt 12 évben. Szó esett küzdelmekről, tisztulásról, függőségekről, no és persze arról is, hogy rátalált-e a nagybetűs szerelem.
„Elsősorban az önismeretem fejlesztésével voltam elfoglalva, amely alapvetően azt eredményezte hogy háttérbe húzódva gyakoroltam a zenét– tapasztalatot gyűjtöttem hogy rálássak arra, milyen lehetőségek vannak magyar zeneiparban, és hol vagyok ebben én. A tehetségkutató után Kelesényi László íróval és Éry Balázs dalszerzővel turnéztam Karády Katalin irodalmi esték kereten belül, nem sokkal később az Európa Kiadó zenekarban énekeltem, mint meghívott vendég. Ezután már az alternatív rock és a pesti underground világában találtam magam klubkoncerteken, Bujdosó Jánossal, és nem sokkal később elérkezett a bohém jazz-zene világa, amelynek köszönhetően kikeveredtem külföldi hajóutakra. Az egyik ilyen út után, Barcelonában ragadtam, ahol bárokban léptem fel és utcán is zenéltem, de jártam Berlinben, Párizsban, és Lyonban is” - emlékezett vissza az általa bejárt útra Tündi.
Ezen az úton természetesen szerepet kaptak azok a démonok is, amiket az énekesnőnek le kellett győznie egy biztosabb, fényesebb jelen, illetve jövő reményében. Tündi nem tagadja: külső segítséget kért a függőséggel való megküzdéshez, a közösség ereje pedig mint annyi más sorstársának, neki is segített.
„A Megálló csoport a szenvedélybetegekért alapítvány csoport terápiás programjai tartottak egyben, és azok a sorstársak, akik hasonló élethelyzeteken mentek keresztül. Segített közelebb kerülni magamhoz, és sikerült születésem napjától átgondolni az életem, újraértékelni mindent, illetve megérteni felmenőim elakadásait és fájdalmait visszautazva a fontosabb életkorszakaikhoz, hogy megbocsássak nekik, szembenézve örökölt sorsommal. Sosem az a kérdés, miért lesz valaki függő, hanem hogy miért van a fájdalom? Ha az ember ráébred szorongásai okaira, kezelhetővé válik az alkohol fogyasztásának mértéke is, így idővel szinte teljesen elhagyható, ahogyan én is tapasztalatom. De minden ember más, így a felépülés útja is különböző egyének között. Így váltam szabaddá, szerettem meg a múltam, vagyis a traumáim és ébredtem öntudatomra”
- vallotta őszintén az énekesnő.
Krasznai Tünde vélhetően mindenkit lehengerel a Megasztár válogatóján, már csak azért is, mert sokan tudják, min ment keresztül az elmúlt években. De vajon ő hogyan érezte magát a színpadon?
„Amikor először a stúdióba léptem egy másodperc töredéke alatt átfutott minden felejthetetlen emlékem amit a másik tehetségkutatóban éltem át anno. Viszont mégis más volt. Otthonosan éreztem magam, azt hiszem azért mert már történt velem hasonló. Szerintem a a cél maga az út! A legfontosabb hogy próbáljak a jelenben lenni és nyitott szívvel türelemmel lenni a dolgok alakulása felé. Bízom benne, újra tele lesz a naptáram koncertdátumokkal országszerte hamarosan, és zenekarral is énekelhetem a dalaimat idővel, melyeken most dolgozunk és leszerződtet esetleg egy menő zenei menedzsment, független a műsortól és megvalósíthatom ötleteimet videoklipek formájában is” - ecsetelte bizakodva Tündi.
Krasznai Tünde a szerelmi életéről meglehetősen rejtélyesen fogalmazott, ám az biztos, hogy óvja szívét a csalódásoktól.
„A férfi szív számomra még hatalmas rejtély, viszont nagyon fontos nekem a kapcsolódás, a szeretetteljes bizalomra épülő intimitással. Ezen még dolgozunk a terapeutámmal”
- árulta el Tündi, aki szerint egyáltalán nem szégyen segítséget kérni. Krasznai Tünde Megasztár karrierje az énekesnő szerint egy remek esély arra, hogy újraépítse saját magát a zenei világban.
