Hoppá! Kiderült, mi Tóth Gabi szerelmének a civil foglalkozása

Tóth Gabit az elmúlt években rengeteg támadás érte, a rosszakarók minden mozdulatát kikezdték. Elmondása szerint azonban most boldogabb, mint valaha. Ez pedig annak köszönhető, hogy szerelmes. Azt már hónapok óta tudni lehet, hogy a Fricska táncegyüttes oszlopos tagja, Papp Máté Bence rabolta el a szívét, a férfiról azonban most kiderült valami, amit csak kevesen tudtak eddig.

Kiderült, mi Tóth Gabi szerelmének, Papp Máté Bencének a civil foglalkozása. Fotó: Máté Krisztián

Tanár bácsi Tóth Gabi szerelme

A Bors egy olvasói levélből értesült arról, hogy mivel foglalkozik a titokzatos táncos, akiről az egész ország beszél. A férfi, akinek a személyében Gabi megtalálta a támaszát, valójában egy tanár bácsi! Méghozzá egy református lányiskolában. A Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon egyik oktatója. A szakterülete persze nem meglepő: néptáncot tanít a különböző korosztályú lányoknak.

Tóth Gabi a diákokkal partizott

A II. kerületi iskola honlapja szerint a világhírű Fricska táncegyüttes oszlopos tagja már 2014-ben is a neves intézményben tanított, s lelkes résztvevője a diákoknak szervezett programoknak. Év elején például a holland cserediákokat vezették körbe az ország nevezetes pontjain, a nap végén pedig néptánc-bemutatót tartottak Papp tanár úr vezetésével.

A rangos iskola gimnáziumi szekciójában november közepén tartották a szalagavató bált, a hagyományos tanártáncból természetesen Tóth Gabi szerelme sem hiányozhatott. A Borsnak küldött olvasói levélből az is kiderült, hogy a bál utáni after partyn a tanár úr is részt vett, ráadásul nem egyedül érkezett, akadt táncpartnere: Gabi is a diáksereggel bulizott, a szerelmes pár az idő nagy részét együtt töltötte, látszólag tökéletes volt köztük az összhang.

Összeillő páros

Az tudva levő, hogy Gabi számára különösen fontos a vallás, a hite. Úgy fest, ebben is passzol Tóth Gabi és a nála hat évvel fiatalabb, 29 éves táncos. Bár kapcsolatuk részleteiről még nem nyilatkozott a pár, biztosra vehető, hogy Gabi kislánya, a kis Hannaróza sok időt tölt együtt Mátéval, akiről most már azt is tudjuk, képzett pedagógus, így bizonyára jól ért a gyerekek nyelvén.