Megasztár: Tóth Gabi elképesztő módon reagált nővére beszólására

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 14:09
MegasztárTóth Vera
Tóth Vera odamondott. A Megasztár mentora, Tóth Gabi nem hagyta szó nélkül.
Bors
Csak pislogtak a Megasztár rajongói. Tóth Vera nemrég keményen beleállt a Megasztárba. Az énekesnő kijelentette: egy valamire való művész nem vállal ilyen műsort, mert ciki. Mondta ezt úgy, hogy a húga, Tóth Gabi a műsor zsűritagja, ő maga pedig az első Megasztárnak köszönhetően futott be.

toth gabi-01-BORS, Megasztár
Tóth Vera beszólt a Megasztár kapcsán, Tóth Gabi elképesztően reagált (Fotó: Bánkúti Sándor)

Sokan biztosra vették, hogy egy ilyen beszólás nem marad válaszcsapás nélkül. Nos, Tóth Gabi valóban válaszolt is, ám elképesztő reakciójára sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy válaszcsapás. Gabi az egyik magazinnak nyilatkozva elmondta, maga sem érti nővére kirohanását, aki tavaly maga is indult a sikerműsor zsűri castingján, igaz, nem őt választották. Gabi szerint ez fájhatott Verának, akit tehetséges énekesnőnek tart, s el tudja képzelni, hogy 2026-ban beválasszák. Akkor pedig a két nővér együtt zsűrizhetne.

 

