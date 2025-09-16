Tóth Gabi visszaszúrt nővérének, nincs ideje foglalkozni azzal, amit róla mond

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Tóth Vera kifejezetten erős véleményt fogalmazott meg a Megasztár idei szériájáról, ami főleg annak tükrében furcsa, hogy anno őt is ebben a tehetségkutatóban fedezték fel, és a Megasztár 2025-ös évadának zsűrijében pedig húga is helyet foglal. Tóth Gabihoz is eljutott nővére mondandója, is kifejtette róla a gondolatait.

Tóth Gabi nem ér rá a kritikákkal foglalkozni (Fotó: Bánkúti Sándor)

Tóth Gabi megasztározik és a lányával foglalkozik

Tóth Gabi az egyik hírportálnak röviden reagált a történtekre, mint mondja:

Jelen helyzetben a gyerekemmel foglalkozom és azzal, hogy az iskoláját a legjobb helyen megtaláljuk. Hogy tanítsam írni, olvasni, mert már ötéves, és már most tud, és nagyon büszke vagyok rá. Ez az én válaszom erre, és nincs időm ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy ki mit mond rólam. Mert sokkal fontosabb a gyerekemnek az élete és az, hogy jó dolgokat hagyjak magam után.

Bár a Tóth lányok korábban többször is nyilatkoztak róla, hogy voltak olyan életszakaszban, amikor nem volt jó közöttük a viszony, mostanában kifejezetten szoros testvéri kapcsolatot ápolnak egymással, így a történtek miatt vélhetően Gabi sem haragszik, sőt mi több, egyenesen hátat fordít a rosszindulatú megkereséseknek.

A legnagyobb feladatom az, hogy a kislányomat melyik iskolába fogom íratni, mert jövőre iskolás lesz. Készítem fel az iskolára, tanulunk írni, olvasni, és tanítom közben a megasztáros mentoráltjaimat, hogy minél jobbak legyenek az élő show-ban. Ennyi a válaszom erre, mert hogy mindenki meghallhatja, hogy milyen csodákat és milyen tehetségeket, milyen nehéz sorsú és mennyire fiatalon, sok dolgon átment tehetséget találtunk, akiknek itt van a helyük a Megasztárban.

Tóth Vera megasztáros kritikája óriási visszhangot váltott ki

Az énekesnő rajongója kérdésére válaszolt közösségi oldalán, aki arról faggatta Verát, mi az oka annak, hogy őt nem láthatjuk zsűrizni. Tóth Vera vélhetően nem bántásból írta az erre adott, kifejezetten erősre sikeredett hozzászólást, pusztán csak kikívánkozott belőle néhány gondolat a témával kapcsolatban. Ugyanakkor nyilván sokaknak szemet szúrt, hogy esetleg lehetett benne némi szándékosság is, hiszen ő is tisztában van vele, hogy Gabi épp a zsűri tagja.

Arra a Megasztárra baromira büszke vagyok, ami 2004-ben volt, de a mostanit egyenesen szégyellem és kikérem magamnak

- írta Vera, aki szerint a mostani évad kifejezetten trash és alpári, ugyanakkor a cikkek megjelenése után törölte hozzászólását.