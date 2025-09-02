„Nekem ez most kellemetlen volt” – Incidens a Megasztár sajtóvetítésén, Herceg Erika kiviharzott a teremből

Szeptember 6-tól ledönti a korlátokat a megújult Megasztár: hatalmas hangok, kendőzetlen vélemények, nem várt meglepetések, féktelen humorral fűszerezve... Két nagy show-műsorral indítja szeptember első hétvégéjét a TV2, a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adások mellett szombat esténként érkezik a Megasztár 8. évada.
Méghozzá egyből egy csavarral! A tehetségkutatóban idén a megújult zsűricsapat: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis keresi a tehetségeket. Ráadásul most nem csupán ítészekként, de egymást sem kímélve mesterekként is harcba szállnak a legjobb jelöltekért. A TV2 népszerű tehetségkutatója ezúttal határtalan teret enged a tehetségeknek és a véleménynyilvánításnak is − még színesebb és szabadabb formában kutatja fel az ország legjobb énekeseit, Ördög Nóra és Szépréthy Roland műsorvezetésével.
Az ország kedvenc tehetségkutatója bőven tartogat majd vicces, meghökkentő pillanatokat, de nagy visszatérésekből sem lesz hiány. Mint ahogy feszültségből sem! A szeptember 1-jei sajtóvetítésen a mesterekkel együtt nézhettük végig a Megasztár első részének kivonatát. Bár a levetített képsorok még a válogatókon készültek, a mesterek már akkor egymásnak feszültek. Kiváltképp Curtis és Herceg Erika!
„Nézd meg, kihozza belőlem már a g*cit komolyan…” – hallatszik az egyik előzetesben Erika sóhajtása, amit alighanem Curtisnek címzett. A rapper nem hagyta annyiban a dolgot.
„Hát belőled nem kell kihozni, az az igazság, ahogy látom” – szól vissza a friss férj, mire megfagy a levegő, és Erika gyilkos pillantásokkal néz rá, arra kérve, ismételje meg a vádat...
„Miért, szerinted ezek a döntések korrektek? Hogy ellenem hangolod az embereket?” – háborog tovább Curtis, míg Erika faképnél hagyja őt és a stábot is...
Nos, Erikát annyira felzaklatta az újranézett felvétel, hogy a konfliktusról szóló résznél váratlanul felpattant és határozottan kisétált a moziteremből. Csak pár perccel később került elő, amikor is viszonylag nyugodtan próbált visszaülni a helyére.
A Bors az incidens után megkérdezte Herceg Erikától, hogy milyen érzések kavarogtak benne a sajtóvetítés után. Némiképp meglepő választ kaptunk!
„Milyen érzés volt? Én nem szeretem visszanézni magam ilyen szituációkban. Nem is szoktam a felvett műsorokat nagyon megnézni újra, csak a klipjeimet. Nem jó újra átélni azokat az érzéseket, amik akkor kavarogtak bennem, ráadásul én pontosan tudom, hogy egy-egy jelenetet hogyan éltünk meg az adott pillanatban. Nekem ez most kellemetlen volt, ezért is mentem ki” – nyilatkozta a Borsnak Herceg Erika, a Megasztár 2025-ös évadának egyik mestere.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.