„Nekem ez most kellemetlen volt” – Incidens a Megasztár sajtóvetítésén, Herceg Erika kiviharzott a teremből

Szeptember 6-tól ledönti a korlátokat a megújult Megasztár: hatalmas hangok, kendőzetlen vélemények, nem várt meglepetések, féktelen humorral fűszerezve... Két nagy show-műsorral indítja szeptember első hétvégéjét a TV2, a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adások mellett szombat esténként érkezik a Megasztár 8. évada.

A Megasztár zsűrijében ezúttal Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis alkot véleményt a versenyzőkről (Fotó: Bors)

Méghozzá egyből egy csavarral! A tehetségkutatóban idén a megújult zsűricsapat: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis keresi a tehetségeket. Ráadásul most nem csupán ítészekként, de egymást sem kímélve mesterekként is harcba szállnak a legjobb jelöltekért. A TV2 népszerű tehetségkutatója ezúttal határtalan teret enged a tehetségeknek és a véleménynyilvánításnak is − még színesebb és szabadabb formában kutatja fel az ország legjobb énekeseit, Ördög Nóra és Szépréthy Roland műsorvezetésével.

Az ország kedvenc tehetségkutatója bőven tartogat majd vicces, meghökkentő pillanatokat, de nagy visszatérésekből sem lesz hiány. Mint ahogy feszültségből sem! A szeptember 1-jei sajtóvetítésen a mesterekkel együtt nézhettük végig a Megasztár első részének kivonatát. Bár a levetített képsorok még a válogatókon készültek, a mesterek már akkor egymásnak feszültek. Kiváltképp Curtis és Herceg Erika!

„Nézd meg, kihozza belőlem már a g*cit komolyan…” – hallatszik az egyik előzetesben Erika sóhajtása, amit alighanem Curtisnek címzett. A rapper nem hagyta annyiban a dolgot.

„Hát belőled nem kell kihozni, az az igazság, ahogy látom” – szól vissza a friss férj, mire megfagy a levegő, és Erika gyilkos pillantásokkal néz rá, arra kérve, ismételje meg a vádat...

„Miért, szerinted ezek a döntések korrektek? Hogy ellenem hangolod az embereket?” – háborog tovább Curtis, míg Erika faképnél hagyja őt és a stábot is...

A történelem ismétli önmagát: Herceg Erika kiviharzott a moziteremből a Megasztár vetítésén

Nos, Erikát annyira felzaklatta az újranézett felvétel, hogy a konfliktusról szóló résznél váratlanul felpattant és határozottan kisétált a moziteremből. Csak pár perccel később került elő, amikor is viszonylag nyugodtan próbált visszaülni a helyére.