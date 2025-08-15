Itt a nagy bejelentés! Óriási csavarral indul az új Megasztár, a zsűritagok már most egymásnak estek

Szeptember 6-tól ledönti a korlátokat a megújult Megasztár: Hatalmas hangok, kendőzetlen vélemények, nem várt meglepetések, féktelen humorral fűszerezve... Két nagy showműsorral indítja szeptember első hétvégéjét a TV2, a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adások mellett szombat esténként érkezik a Megasztár.
A tehetségkutatóban idén a megújult zsűricsapat. Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis keresi a tehetségeket. Ráadásul most nem csupán ítészekként, de egymást sem kímélve mesterekként is harcba szállnak a legjobb jelöltekért. TV2 népszerű tehetségkutatója ezúttal határtalan teret enged a tehetségeknek és a véleménynyilvánításnak is − még színesebb és szabadabb formában kutatja fel az ország legjobb énekeseit, Ördög Nóra és Szépréthy Roland műsorvezetésével.
Idén is többezer jelentkező mutatta meg énektudását a válogatókon, ahol a hihetetlen tehetségek mellett a szórakoztató-faktor sem hiányozhatott. Komoly kihívások és kemény küzdelmek árán kialakult a legütősebb tehetségek mezőnye, amelyet hamarosan a nézők is végigkövethetnek majd a képernyőkön. Túl az előválogatók és a középdöntő megpróbáltatásain a Megasztár megújult zsűricsapata is izgatottan várja a végeredményt, ami ősszel sosem látott izgalmakat ígér a közönségnek.
„Mondhatni túl jól is kijöttünk sokszor a mestertársakkal, ez egy nagyon más hangulatú csapat, mint amiket eddig tapasztaltam. A tisztelet megvan egymás iránt, és ez fontos alappillére annak, hogy ha vitáztunk is, mindig úgy tudtuk megbeszélni, hogy senkiben nem maradt rossz érzés. Mondjuk olyan előfordult, amikor nem értettem egyet például Curtis-szel, mert az a helyzet, hogy rengeteg jó hang van… Voltak feszült szituációk abból, hogy melyik versenyző kihez akar kerülni, vagy az adott mester kihez ragaszkodna. De közben meg például az is nagyon jól esett, hogy a mestertársak érezhetően nagyon hallgattak rám, kikérték a véleményemet. Minden tehetségkutatóban van egy-egy kiemelkedő hang, de itt most olyan szinten vannak a jók és a még azoknál is jobbak, hogy bámulatos, ezt minden elfogultság nélkül mondom. Arról pedig nem is beszélve, hogy micsoda karakterek érkeztek. Nem átlagos formák, akik jól énekelnek, hanem mindenkinek megvan a belső kisugárzásból adódó egyénisége. Nagyon jó lesz az ősz, érdemes lesz nézni, én már elképesztően várom!” – árulta el Tóth Gabi.
„Szerintem mindannyian kicsit fellélegeztünk, hogy leforgattuk a műsor ezen szakaszát, mert tényleg hihetetlen pillanatokat tartogatott számunkra. Kijelenthetem, hogy talán életem eddigi legnehezebb helyzeteit sodorta elém a Megasztár, de nagyon örülök a végső döntéseimnek, mert a középdöntő végére hihetetlenül színes mezőny alakult ki. Nagyon örülök, hogy ezekkel a mesterekkel dolgozhatok együtt, igazán megszerettem őket. A fontos döntésekben támogattuk egymást, őszinte véleményt nyilvánítottunk, ami bár olykor szült konfliktusokat is, de ezeket sosem vittük ki magunkkal az öltözőbe. Ha voltak is viták, azokat sosem a rosszindulat szülte. Megkockáztatom, hogy ennyire fordulatos és izgalmas tehetségkutatót még nem látott a hazai közönség. Nem gondoltam volna, hogy az élet ilyen profi forgatókönyvíró" – vélekedett Erika.
„A mestertársaimmal úgy működünk, mint egy igazi család a boldog pillanatok mellett nem maradhattak el a viták és a froclik sem. Petivel már korábban is jó viszonyban voltunk, ez a forgatások során csak fokozódott, nagyon jól működik közöttünk a kémia, úgyhogy olyanok voltunk, mint az igazi rossz gyerekek a hátsó padban, nem fogtuk vissza magunkat. A nehéz helyzeteket próbáltuk közösen megbeszélni, de egy idő után olykor elpattant a cérna egy-egy szituban. Rengeteg énekes érkezett a válogatókra, illetve olyanok is, akik énekesnek gondolják magukat, mindenesetre szerintem nagyon komoly végeredmény született, úgyhogy a negatív kommentelők is lassan készülhetnek egy bocsánatkéréssel" − tette hozzá nevetve Curtis.
„Sokkal nehezebb dolgunk volt abból a szempontból most, hogy változott a műsor tematikája. Keményebb döntéseket hoztunk, illetve szerintem a versenyzőknek is kiélezettebb és stresszesebb szituációkat kellett megoldaniuk. És igen, volt összezördülés a mestertársakkal az előválogatón és a középdöntőn is. Ha valaki annyira egyértelműen nagy tehetség, akkor nyilván mindenki úgy van vele, hogy szeretné a csapatába. Olyankor kitört a harc, aminek sokszor a végén oda jutottunk, hogy megkérdeztük a versenyzőt mi volt a terve, kihez szeretne kerülni. Előfordult, hogy én is kikeltem magamból, úgy, hogy magam is meglepődtem, mert TV-ben szerintem ennyire még nem akadtam ki, mint itt 1-2 adásban. A jelentkezők között vannak brutál tehetségek, de akadnak azért olyanok is, akik az előző széria után talán kicsit túlságosan is felbátorodtak, nekik nincs túl sok közük egy zenei tehetségkutatóhoz. Szerintem ez egy jóval sokszínűbb, ízesebb Megasztár lesz, nagy pillanatokkal, több konfliktussal, vicces, akár megbotránkoztató szituációkkal. Szerintem sokan odatapadnak a majd a tévéképernyőkre a műsor miatt” – mondta Marics Peti.
A szombat estéket a versenyzők nem mindennapi produkciói és a mesterek lehengerlő négyese mellett a TV2 ikonikus tehetségkutatójának megújult műsorvezető párosa is színesíti majd. Ördög Nóra profizmusa és Szépréthy Roland fáradhatatlan poénjai ütős duót alkotnak majd, így az egészestés szórakozás garantált lesz. A Megasztár izgalmait vasárnaponként a Sztárban Sztár All Stars követi majd, közvetlenül a Tények után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.