Itt a nagy bejelentés! Óriási csavarral indul az új Megasztár, a zsűritagok már most egymásnak estek

Szeptember 6-tól ledönti a korlátokat a megújult Megasztár: Hatalmas hangok, kendőzetlen vélemények, nem várt meglepetések, féktelen humorral fűszerezve... Két nagy showműsorral indítja szeptember első hétvégéjét a TV2, a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adások mellett szombat esténként érkezik a Megasztár.

Megújult zsűrivel indul szeptember 6-án a Megasztár (Fotó: TV2)

Csavar a Megasztárban: a zsűrik mesterekként harcolnak

A tehetségkutatóban idén a megújult zsűricsapat. Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis keresi a tehetségeket. Ráadásul most nem csupán ítészekként, de egymást sem kímélve mesterekként is harcba szállnak a legjobb jelöltekért. TV2 népszerű tehetségkutatója ezúttal határtalan teret enged a tehetségeknek és a véleménynyilvánításnak is − még színesebb és szabadabb formában kutatja fel az ország legjobb énekeseit, Ördög Nóra és Szépréthy Roland műsorvezetésével.

Idén is többezer jelentkező mutatta meg énektudását a válogatókon, ahol a hihetetlen tehetségek mellett a szórakoztató-faktor sem hiányozhatott. Komoly kihívások és kemény küzdelmek árán kialakult a legütősebb tehetségek mezőnye, amelyet hamarosan a nézők is végigkövethetnek majd a képernyőkön. Túl az előválogatók és a középdöntő megpróbáltatásain a Megasztár megújult zsűricsapata is izgatottan várja a végeredményt, ami ősszel sosem látott izgalmakat ígér a közönségnek.

Tóth Gabi Megasztárban való feltűnése már 20 évvel ezelőtt volt (Fotó: Bors)

Tóth Gabi szerint nagyon erős a mezőny

„Mondhatni túl jól is kijöttünk sokszor a mestertársakkal, ez egy nagyon más hangulatú csapat, mint amiket eddig tapasztaltam. A tisztelet megvan egymás iránt, és ez fontos alappillére annak, hogy ha vitáztunk is, mindig úgy tudtuk megbeszélni, hogy senkiben nem maradt rossz érzés. Mondjuk olyan előfordult, amikor nem értettem egyet például Curtis-szel, mert az a helyzet, hogy rengeteg jó hang van… Voltak feszült szituációk abból, hogy melyik versenyző kihez akar kerülni, vagy az adott mester kihez ragaszkodna. De közben meg például az is nagyon jól esett, hogy a mestertársak érezhetően nagyon hallgattak rám, kikérték a véleményemet. Minden tehetségkutatóban van egy-egy kiemelkedő hang, de itt most olyan szinten vannak a jók és a még azoknál is jobbak, hogy bámulatos, ezt minden elfogultság nélkül mondom. Arról pedig nem is beszélve, hogy micsoda karakterek érkeztek. Nem átlagos formák, akik jól énekelnek, hanem mindenkinek megvan a belső kisugárzásból adódó egyénisége. Nagyon jó lesz az ősz, érdemes lesz nézni, én már elképesztően várom!” – árulta el Tóth Gabi.