Szépréthy Roli odaszúrt az énekesnőnek: „Ki vagyok én, hogy megregulázzak egy Tóth Gabit"

Már zajlanak a Megasztár 8. évadának forgatásai. Újak a szabályok, szinte teljesen lecserélődött a zsűri, sőt még műsorvezetői fronton is változás van. Ördög Nóra mellett ugyanis a fiatal médiaszemélyiség, Szépréthy Roland lesz a tehetségkutató házigazdája. Nagyszájú fiatal lévén nem is hazudtolta meg hírnevét: máris beszólt Tóth Gabinak!

tóth gabi hot! felrtöltések:Curtis és Barnai Judit - PetiKöllő Babett - ÁgiKökény Attila - AdriánGönczi Gábor - AdriánTóth Gabi - Peti"> Tóth Gabi Megasztár zsűritagjaként dönt a szerencsét próbáló énekesek sorsáról. Szépréthy Roli nem mindig ért vele egyet... (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

Szépréthy Roli Tóth Gabiról mondott véleményt

Szépréthy Rolit a Megasztár forgatásán csípte el a Bors, ahol az első tapasztalatairól beszélt:

„Brutális a helyzet! Érzelmileg annyira felfokozott a szituáció, hogy erre nem lehet felkészülni. Látni az énekeseket, a drámát, hogy valakik kiesnek. Van, hogy én is elérzékenyülök, úgyhogy hála Istennek, hogy műsorvezető vagyok, és nem zsűritag, mert nekik sokkal nehezebb a dolguk” – vélekedett a vagány srác, majd a megújult – Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Petiből álló – zsűri kapcsán elmondta:

Előfordult már, hogy szívesen beleszóltam volna a döntésükbe. Volt például Tóth Gabinál is, hogy továbbjuttatott olyan embert, akit szerintem nem kellett volna. De ki vagyok én, hogy megregulázzak egy Tóth Gabit, zeneileg legalábbis… Más téren lehet, hogy meg tudnám!

– csipkelődött Roli.

Szépréthy Roli olvassa a negatív kommenteket, és rosszul is esik neki (Fotó: Markovics Gábor)

„Szeretném, hogy ne csak arról szóljanak a kommentek, hogy én rossz vagyok”

Az influenszer tisztában van azzal, hogy harsány természete miatt megosztó személyiség. Mint mondja, gyökeresen nem akar megváltozni, de szeretné, ha több ember megkedvelné őt.

„Megértem, ha nem szeretnek engem. Megértem a negatív kommenteket is, de nem fogok hazudni: ezek rosszul esnek. De dolgozom azon, hogy megváltozzon az emberek véleménye rólam. Persze, ha valaki nem szeret, az nem is fog. De aki lát bennem valamit, ami kedvelhető, az talán most fel fog erősödni” – vélekedett.

„Van egy énem, ami előjön belőlem, ha bekapcsol a kamera.”

Tudom, hogy néha egy-két poént túllövök, odaszúrogatok embereknek. Ezt nem bánom, mert ami a szívemen, az a számon, én bárkinek bármit meg merek mondani, és szerintem ezzel nincs baj.

„Mindenki legyen olyan, amilyen. De szeretném elérni azt a szintet, hogy ne csak arról szóljanak a kommentek, hogy én rossz vagyok, vagy nem idevaló vagyok. Hanem tényleg tetsszen nekik, amit csinálok” – fejtette ki őszintén.