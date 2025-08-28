"Mi nők mindenhol ott vagyunk" - egyre többen csatlakoznak a Női Digitális Polgári Körhöz

Mindenkinek szüksége van arra, hogy meghallgassák. A Női Digitális Polgári Kör valamennyi életkorú és hátterű nőt várja a tagjai közé, olyanokat, akik szeretnének párbeszédet folytatni hozzájuk hasonló helyzetű nőkkel, adott esetben segítséget is nyújtani nekik Szentkirályi Alexandra és Marsi Anikó alapító tagok beszéltek nekünk a frissen létrejött közösségről.

Szentkirályi Alexandra: Bár a mostani világban jó nőnek leni, de elképesztően sok kihívás éri őket. Fotó: Máté Krisztián / Bors

A fiatal lányoktól a nagymamákig - értük jött létre a Női Digitális Polgári Kör

A nők nem csak mások mögött állnak támogatólag, de ott vannak a közéletben, a munkában – ahogy a család számára is. A Női Digitális Polgári Kör bejegyeztetése óta folyamatosan nő a csoporttagok száma, úgy Facebookon, mint a DPK oldalán is. Aki Digitális Polgári Kör-tag szeretne lenni, az a dpkor.hu weboldalon tud regisztrálni a különböző profilú körökbe, aki pedig pusztán érdeklődőként szeretné követni a munkájukat, az csatlakozhat a Facebook-csoportokhoz. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, valamint Marsi Anikó, a TV2 műsorvezetője már az interjú előtt elmerültek a vidám beszélgetésbe, főként a nőket érintő témákban. Ezért is jött létre ez a Digitális Polgári Kör.

Lehet nagymama, lánytestvér, lányunoka, édesanya vagy feleség, de a nők mindenhol ott vannak - sokszor láthatatlanul. Mégis számos olyan terület van, amelyről nem igazán tudnak egymás között párbeszédet folytatni a hölgyek. Épp ez az igény hívta életre a Női Digitális Polgári Kört. Az online térben így olyanok is közösségre találhatnak, akik elsőre ódzkodnak a közösségi médiától, illetve azok is, akik konkrét témákban szeretnének beszélni nőtársaikkal.

Mi arra szövetkeztünk az alapítókkal, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, amelybe minden olyan lányt, hölgyet, asszonyt várunk, akik ebben a közös, értékteremtő munkában a szűkebb vagy a tágabb környezetét igyekszik segíteni. Ez nem egy elit klub, ez egy olyan közösség, amelybe mindenkit várunk, aki akár magáért, akár a másikért szeretne tenni.

- magyarázza Szentkirályi Alexandra. Hozzáteszi: a frissen életre hívott DPK-ban azok jelentkezését várják, akik szeretnének ebben az értékteremtő munkában részt venni, hiszen bármilyen végzettségű, életkorú és hátterű nő tud értéket találni ebben a közösségben.

Mindig van miről beszélgetni, mindig van téma, mindig van ok arra, hogy ami bennünk van, azt átbeszéljük. Én két fiút nevelek. A fiúkat is mi nők adjuk a világnak, mi próbáljuk őket férfiakká nevelni. Szükség van a férfiakra, nem kizárni akarjuk őket, viszont lássuk be, hogy a gyerekek sokkal több időt töltenek az édesanyjukkal. Ugyanakkor csomó olyan női téma van, amit nem beszélek meg a fiaimmal, viszont meg tudom beszélni például Alexandrával.

- folytatja Marsi Anikó. A TV2 népszerű műsorvezetője elmondta: az alapítók a csoporttagoktól is várják a témákat, hiszen törekszenek arra, hogy minél szélesebb réteghez szóljon a közösség. Ezeket egymás között, adott esetben szakértők segítségével dolgozzák majd fel.

Az egyik téma, ami szerintem fontos, az a női mentális egészség, mert bár a mostani világban jó nőnek lenni, elképesztően sok kihívás éri a nőket, sok szerepben kell helytállnunk. Az, hogy a nők jól legyenek, nem egy önző cél, hanem a közösség szempontjából is fontos, ahogy a női egészségmegőrzés is. De lehet még a karrier, a biztonság, a gasztronómia, sport, a divat is téma és vita tárgya.

- fejti ki Szentkirályi Alexandra.

Nyilván tudunk olyan témát találni, ami kettőnket érdekel, viszont rajtunk kívül senki mást. A lényeg, hogy ne csak az alapító tagok beszéljenek egymás között, hanem olyan témákat találjunk, amikről sokan akarnak beszélgetni és sokféle vélemény megjelenik benne. Azt gondolom, az visz előre minket, ha sokféle gondolatot tudunk értelmesen, nem agresszívan kifejteni egymásnak.

- teszi hozzá Marsi Anikó.