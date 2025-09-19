Nagy Feró a DPK országos találkozóról: „Naná, hogy ott leszek!”

Szombaton a Papp László Budapest Sportarénában gyűlnek össze az eddig megalakult Digitális Polgári Körök tagjai, hogy megtártság első, országos találkozójukat. Az már most biztos, hogy rengeteg a polgári értékekhez ragaszkodó honfitársunk lesz majd jelen, hiszen eddig 71 ezren csatlakoztak az egyre szaporodó Digitális Polgári Körök valamelyikéhez és tízezrek várnak felvételre. Ezek a számok azt jelzik, hogy a jobboldali közösség ereje napról napra erősödik az online térben és ez bizony érezhető is, hiszen miközben a fizetett baloldali hangok egyre halkulnak, egyre nagyobb tér jut azoknak, akik a közösségi oldalakon megpróbálják leváltani a hazugság narratíváját az igazság eddig halkabban szóló frázisaira. Nagy Feró egyike volt az elsőknek, akik csatlakoztak a Zebra Digitális Polgári Körhöz, melynek célja, hogy leleplezzék a liberális álhírgyártás hazugságait.

Nagy Feró már készül a Digitális Polgári Körök (DPK) első, országos találkozójára (Fotó: Polyák Attila)

Nagy Feró a Digitális Polgári Körök első, országos találkozójára készül

„Zajlik a digitális honfoglalás és nagy örömmel veszem ki a részem a harcból az online térben is.”

Nemes és fontos célnak gondolom, hogy a hazugságok terjesztőit leleplezzük és szembesítsük a valósággal.

„Elég volt a liberális kettős beszédből és a gyűlöletkeltésből. Azok, akik csatlakoznának a Zebra digitális Polgári Körhöz a célkitűzéseinket elolvashatják a dpkor.hu oldalon. Várunk mindenkit nagy szeretettel és nyitottsággal” – kezdte a Ripost-nak Nagy Feró, aki tervei szerint korán érkezik majd szombaton a Papp László Sportarénába, a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára.

A Beatrice frontembere harcba száll az online térben (Fotó: Ladóczki Balázs)

„Fontos, hogy mindenki lássa, hogy sokan vagyunk...”

– Nagyon örülök, hogy elsők között csatlakozhattam a Zebra Digitális Polgári Körhöz, ahogy annak is, hogy rengeteg ismert ember is belépett a megalakulása óta. Jó végignézni a névsoron, hiszen a művészvilág prominensei mellett jó nevű közéleti szereplők és szakértők is itt vannak mellettem, vagyis itt vagyunk egymás mellett. Naná, hogy ott leszek szombaton a Papp László Budapest Sportarénában! Fontos, hogy mindenki lássa, hogy sokan vagyunk, együtt vagyunk, és nem ijedünk meg az interneten hemzsegő, fizetett provokátoroktól. Ez lesz az első, nagy megmozdulásunk és jó lesz látni, hogy tele van a stadion olyan emberekkel, akik ugyanazt gondolják a világról, amit én - tette hozzá Nagy Feró.