Kirobbanó siker volt a Budapesti Digitális Polgári Kör első közösségi eseménye

A Metropol írja, hogy a Budapesti Digitális Polgári Kör első közösségi eseményét nagy érdeklődés kísérte. A hajóúton inspiráló környezetben találkoztak a résztvevők, hogy közösen gondolkodjanak Budapest jövőjéről: arról, miként lehet a főváros a 21. század kihívásai közepette is biztonságosabb, rendezettebb és élhetőbb.

A rendezvény célja az volt, hogy a digitális térben szerveződő közösség személyesen is találkozzon, párbeszédet indítson, és bemutassa: a civil kezdeményezések, az ötletek és a javaslatok valódi erőt adhatnak a város jövőjének alakításához.

Az eseményen ott voltak a Budapesti DPK alapító tagjai, köztük szakértők, közéleti személyiségek, művészek és politikusok. A helyszínen különböző embereket is megkérdezett a lap arról, miért csatlakoztak a Digitális Polgári Körhöz.

A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítójaként Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a közösség célja, hogy a főváros jövőjéről valódi párbeszéd induljon el, és mindenki hallathassa a hangját, aki egy jobb, élhetőbb Budapestet szeretne.

Azt látom, hogy nagy igény van arra, hogy Budapestről gondolkodjunk. Nagyon sokan élünk, dolgozunk és nevelünk gyereket itt, sokan pedig azért figyelnek oda rá, mert ez a nemzet fővárosa. A Budapesti Digitális Polgári Körben számítunk mindenkire, akinek van gondolata arról, hogy hogyan lehetne ez a város élhetőbb, zöldebb és biztonságosabb, illetve méltó ahhoz, hogy a magyarok fővárosa legyen.

Az alapító szerint a közösség célja nemcsak a közös gondolkodás, hanem a kulturált vita is Budapest jövőjéről.

Ez egy olyan közösség, ahol szeretnénk, hogy a beszélgetések mellett akár kulturált viták is lennének arról, hogyan képzeljük el a jövő fővárosát a gyerekeinknek, az unokáinknak. Távlatokban van csak értelme gondolkodni, nem pedig választási ciklusokban

– hangsúlyozta a fővárosi Fidesz-frakció vezetője.

"Budapest a szívünk közepe. Nemcsak nekünk, budapestieknek, hanem minden magyarnak, hiszen a főváros mindannyiunk történetének része. Egy olyan közösséget építünk, ahol van helye a véleményeknek, az ötleteknek és a közös cselekvésnek – mert hiszünk abban, hogy a főváros a jövőben is egyszerre maradhat a magyar kultúra büszkesége és a modern világ otthona."

Szentkirályi Alexandra hozzátette: az elmúlt 15 év eredményei nem mindenki számára magától értetődőek, ezért is fontos, hogy a közösség tagjainak üzenete sokakhoz eljusson.

Azt is gondolom, hogy hallatni kell a hangunkat a digitális térben, ebben a polgári körben és azon kívül is, például ilyen élő eseményekkel, mint a mai. Azok az eredmények, amiket Budapest esetében is elértünk, nincsenek kőbe vésve, el is vehetik tőlünk. Ezért a már meglévő ötezer tagunk mellé várunk mindenkit a Budapesti DPK-ba, akik szeretik ezt a várost, és gondolatuk van Budapestről.

A Budapesti Digitális Polgári Körhöz egyre több lokálpatrióta csatlakozik. Köztük van Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi önkormányzat fideszes képviselője, aki elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a közösség munkájában.

Egyrészt azért csatlakoztam a Budapesti Digitális Polgári Körhöz, mert budapesti lakos vagyok, lokálpatrióta, különösen Ferencvároshoz kötődöm, hiszen nagyon régóta élek itt a fővárosban és a kerületben. Úgy gondolom, minden olyan kezdeményezésben részt kell venni – akár online, akár offline –, ahol összejöhetünk: képviselők, városvezetők vagy egyszerűen olyan emberek, akik szeretik Budapestet.

A képviselő szerint Budapest sokkal többet érdemelne, mint amit a mostani állapot mutat.

Szeretnénk jobbá és szebbé tenni ezt a fővárost, hiszen sokkal jobbat és többet érdemelne, mint a jelenlegi állapota. Ezért is fontos, hogy ott legyünk, javaslatokat adjunk vagy akár kapjunk, hogy valóban változtatni tudjunk.

A Budapesti Digitális Polgári Kör tagjai nemcsak a közösségépítésben, hanem a városvezetés munkájának figyelemmel kísérésében is részt vesznek.

Ahogy a budapesti frakcióvezetők is időnként összeülnek tapasztalatot cserélni, mi is nagyon jó ötleteket és javaslatokat kapunk. Ezek segítenek abban, hogy ellenzéki frakcióként képesek legyünk - a kerületi lakosok érdekében - ellenőrizni a városvezetés munkáját, rávilágítsunk a hibákra és javaslatokat tegyünk a jobb, hatékonyabb kerületvezetésre.

Gyurákovics szerint a mostani fővárosi és kerületi vezetés rossz irányba viszi Budapestet.

Nem ezt a Budapestet szeretjük. Mi Budapestet szeretjük, és azt szeretnénk, hogy olyan legyen, amilyet megérdemel ez a gyönyörű főváros.