Mága Zoltán hatalmas sikert aratott ázsiai turnéján

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 14:50
A világhírű hegedűművész a legnagyobb ázsiai városokban, három különböző világeseményen képviselte Magyarországot zenekarával és Molnár Levente operaénekessel együtt. A Liszt Ferenc-díjas és érdemes művész Mága Zoltán ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül világhírű.

Mága Zoltán Ázsiában turnézott, és óriási sikert aratott. Az első megálló Szingapúr volt, ahol a vizes világbajnokság záróeseményén vett részt zenészeivel. A koncerten Erkel Ferenc: Hazám, Hazám című áriája is felhangzott, ami még emlékezetesebbé tette az előadást. A megható fellépés után Magyarország átvette az esemény zászlóját, mivel 2 év múlva itthon rendezik a következő világeseményt.

Mága Zoltán koncertje után meghatottan nyilatkozott (Fotó: Lang Róbert lr)

Nehéz szavakkal elmondani mit éreztem, amikor a magyar zászló a magasba emelkedett – meghatottság, büszkeség, felelősség, mindez egyszerre volt jelen értékelt a koncert után Mága Zoltán a TV2 Naplójának, majd hozzátette, hogy gratulál a magyar sportolóknak, különösen Kós Hubertnek, aki aranyérmet nyert 200 méter hátúszásban.

Az időjárás sem rontott Mága Zoltán koncert élményén

Szingapúr után Kína következett, ahol Csengduban a The World Games-en képviselte Magyarországot a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, de előtte még egy kis kitérőt tett a térség leghíresebb zenei múzeumába, ahol Mága Zoltán még egy zongorát is kinézett a nappalijába. Este pedig következhetett az előadás, ahol az érzelmeket fokozta, hogy a hegedűművész fia is ott volt mellette a színpadon. A kínai közönség meghatódva és lenyűgözve értékelt a szabadtéri koncert után.

Rengeteg ember tetszését nyerte el Mága Zoltán Ázsiában (Fotó:  Lang Róbert lr)

Az utolsó ország Japán volt, ahol két megálló várt még a zenészekre. A főváros, Tokió után a zárókoncerten Oszakában – az időjárás ellenére is – egy kiváló minőségű koncertet kapott a Világkiállítás közönsége. A sikeres turné után több városba visszahívták Mága Zoltánt és együttesét és úgy gondolja, jövőre több mint valószínű, hogy vissza is tér a Távol-Keletre.

“Ez az igazi küldetés, hidat építeni a szívek között, bárhol is vagyunk a világban” – mondta el Mága Zoltán az utolsó ázsiai koncertje után.

Világsiker után gyász

A koncertek után a hegedűművész hazaérkezett és részt vett Schmuck Andor temetésén, ahol szívszaggató dallamokkal búcsúzott az 54 éves politikustól, aki nagyon közeli barátja volt. Ezután pedig az augusztus 20-ai ünnepségen, a Szent István Bazilika előtti térről elindította a 100 megállóból álló jótékonysági koncertsorozatát.

 

