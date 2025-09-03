Lotfi Begi, Bódi Csabi és Kulcsár Edina is elköszönt a nyártól – Így indult az iskola a hazai sztárcsemetéknek!

Ahogy szeptember elsején megszólalt az iskolacsengő, az Instagram is megtelt egyenruhás kisdiákokkal és könnyes-vidám sztárszülőkkel. A magyar hírességek közül többen is elkísérték gyermekeiket az első tanítási napra, és persze nem felejtettek el posztolni sem. Volt, aki viccelődött, mások megható üzenetekkel búcsúztatták a nyarat – és indították útjukra gyermekeiket az új tanévben. Nézzük, hogyan élte meg a szeptemberi becsengetést három ismert magyar celeb: Lotfi Begi, Bódi Csabi és Kulcsár Edina.
Lotfi Begi – a népszerű DJ – így búcsúzott a nyártól: a gyerekek hátukon iskolatáskával, kissé álmos arccal állnak apjuk mellett, aki viszont mosolyogva és öklét a levegőbe emelve ünnepli a tanévkezdést. A fotó alá Begi humorosan csak annyit írt:
Jajj de szomorú ez a nap… de nem nekem.
Az apuka szinte ujjongva ünnepelte a becsöngetést, és még egy autós szelfit is megosztott történetében követőivel: napszemüvegben vigyorogva szállította csemetéit az iskolába, egy vicces: „Véget ért a nyár” felirattal. A humoros posztok mögött persze ott van a szeretet is: látszik, hogy Begi büszke édesapaként kíséri el gyermekeit az újabb tanévre.
Egészen más hangulatban búcsúzott a nyártól Bódi Csabi, aki megható sorokkal és érzelmes fotóval köszöntötte a tanévkezdést.
Bódi Csabi kislánya, Lillien kis fekete-fehér ünneplőben, lila-rózsaszín iskolatáskával pózolt boldogan. Csabi gyengéden kezet csókolt neki, mint egy igazi úriember, miközben a posztban azt írta:
Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled.
A zenész szinte nosztalgiázva mesélte el, mennyire izgult, mikor őt először vitte iskolába az édesanyja.
Kulcsár Edina sem maradt ki a sorból: Instagramon osztotta meg, hogy gyermeke bizony iskolás lett. A fotón a kisfiú hatalmas mosollyal ül az iskolapadban, a felirat pedig csak ennyi:
Úristen iskolás lett a kisfiam! Hihetetlen! Szavakba sem lehet foglalni, amiket most érzek! Végtelenül büszke anyuka vagyok!.
Edina korábban is nyíltan beszélt arról, mennyire fontos számára az anyaság, és most is látszik, hogy gyermekei életének minden mozzanata kiemelt jelentőségű számára. Még egy Instagram- sztorit is kitett, amiben azt várja, fia elmesélje, hogy telt az első iskolai napja:
Kisfiam ma kezdte az iskolát, nagyon nagyon kíváncsi vagyok hogy hogy fogja magát érezni
– mesélte követőinek Kulcsár Edina G.w.M felesége.
Három híresség, három stílus – de egy közös élmény: elkezdődött az iskola! És miközben a gyerekek új kalandok elé néznek, a sztárszülők is beléptek az év egyik legérzelmesebb időszakába. Legyen szó vicces poénokról vagy megható búcsúkról, a tanévkezdés minden családban egy különleges pillanat – ezek a celebek pedig örömmel osztották meg velünk ezt a mérföldkövet.
