Lotfi Begi, Bódi Csabi és Kulcsár Edina is elköszönt a nyártól – Így indult az iskola a hazai sztárcsemetéknek!

Ahogy szeptember elsején megszólalt az iskolacsengő, az Instagram is megtelt egyenruhás kisdiákokkal és könnyes-vidám sztárszülőkkel. A magyar hírességek közül többen is elkísérték gyermekeiket az első tanítási napra, és persze nem felejtettek el posztolni sem. Volt, aki viccelődött, mások megható üzenetekkel búcsúztatták a nyarat – és indították útjukra gyermekeiket az új tanévben. Nézzük, hogyan élte meg a szeptemberi becsengetést három ismert magyar celeb: Lotfi Begi, Bódi Csabi és Kulcsár Edina.

Lotfi Begi gyerekei kevésbé örülnek az iskolakezdésnek (Kép: Instagram)

Lotfi Begi: „Jajj de szomorú ez a nap… de nem nekem”

Lotfi Begi – a népszerű DJ – így búcsúzott a nyártól: a gyerekek hátukon iskolatáskával, kissé álmos arccal állnak apjuk mellett, aki viszont mosolyogva és öklét a levegőbe emelve ünnepli a tanévkezdést. A fotó alá Begi humorosan csak annyit írt:

Jajj de szomorú ez a nap… de nem nekem.

Az apuka szinte ujjongva ünnepelte a becsöngetést, és még egy autós szelfit is megosztott történetében követőivel: napszemüvegben vigyorogva szállította csemetéit az iskolába, egy vicces: „Véget ért a nyár” felirattal. A humoros posztok mögött persze ott van a szeretet is: látszik, hogy Begi büszke édesapaként kíséri el gyermekeit az újabb tanévre.

Megható pillanatok

Egészen más hangulatban búcsúzott a nyártól Bódi Csabi, aki megható sorokkal és érzelmes fotóval köszöntötte a tanévkezdést.

Bódi Csabi kislánya, Lillien kis fekete-fehér ünneplőben, lila-rózsaszín iskolatáskával pózolt boldogan. Csabi gyengéden kezet csókolt neki, mint egy igazi úriember, miközben a posztban azt írta:

Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled.

A zenész szinte nosztalgiázva mesélte el, mennyire izgult, mikor őt először vitte iskolába az édesanyja.

Büszke édesanya Kulcsár Edina

Kulcsár Edina sem maradt ki a sorból: Instagramon osztotta meg, hogy gyermeke bizony iskolás lett. A fotón a kisfiú hatalmas mosollyal ül az iskolapadban, a felirat pedig csak ennyi: