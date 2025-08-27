"Értetlenül állok a történtek miatt" – Bódi Csabi kiakadt: nem tudja túltenni magát a Hal a tortán botrányon

Bódi Csabi hetek óta magában hordozott sérelmeket engedett most ki, amikor először beszélt nyíltan arról a Borsnak, hogy mennyire csalódott a Hal a tortán forgatásán történtek miatt. Bár azóta már jó ideje lement a műsor, az énekes szerint a sebek nem gyógyultak be, és még mindig nehezen emészti meg, ami vele történt.

Bódi Csabi Hal a Tortán szereplése mai napig emlékezetes több szempontból is (Fotó: Knap Zoltán)

Bódi Csabi még most sem érti, miért pontozták le

„Azt nem értem, hogy a pontozás miért nem tükrözte az ételek minőségét. Én voltam az egyedüli, akitől vittek el ételt. Csomagoltattunk káposztát, csülköt, miegymást” – mondta keserűen Csabi, aki azóta is értetlenül áll a helyzet előtt. Szerinte a vendégek nem teljesen objektíven pontoztak, és a szakácstudomány helyett más szempontok domináltak. „Éreztem a társaságon, hogy annak ellenére, hogy ez egy főzőverseny volt, bizonyos vendégek nem az ételeket pontozták…” – fogalmazott határozottan.

Ha nem ízlett, miért vittek belőle haza?

Ahogy az sem volt világos neki, habár volt, aki nem fogyasztott az ételből a helyszínen, mégis vitt belőle haza: ez különösen rosszul esett neki, hiszen ezzel azt érezte, hogy a munkáját nem értékelték, miközben az étel elnyerte a Miló Viki, Gáspár Győző, Demcsák Zsuzsa és Bay Éva alkotta társaság tetszését. Ez az ellentmondás Csabit máig foglalkoztatja.

Még mindig nehéz erről beszélni, mert nagyon rosszul esett ez az egész. Értetlenül állok a történtek miatt azóta is

– vallotta be őszintén.

Bódi Csabi gyerekei valószínűleg nem tőle kérnek majd konyhai tippeket, de a körülményekhez képest tisztesen helytállt (Fotó: TV2)

Értetlenül áll a döntés előtt azóta is

Nem az elmaradt győzelem miatt keserű, hanem azért, mert úgy érzi, nem volt fair a helyzet. Úgy fogalmazott, az ember ilyenkor beleteszi a szívét-lelkét, és nem számít másra, csak arra, hogy az erőfeszítéseit elismerjék, de amikor azt látja, hogy nem az számít, amit a tányérra tett, az nagyon tud fájni.

Bódi Csabi nem haragszik senkire, de az érzés, ami benne maradt, még egy darabig ott lesz. Hangsúlyozta, hogy számára a főzés továbbra is örömforrás marad, bár lehet meghagyja inkább szerelmének vagy az édesanyjának, Bódi Margónak, mivel ők remekelnek ezen a téren. A történtek mindenesetre jó időre megtanították Csabit arra, hogy nem minden vendég ugyanazt értékeli egy asztalnál. Így hát tiszta szívvel és lelkiismerettel halad tovább az életben, mivel rengeteg feladat és fellépés vár rá a közeljövőben is.