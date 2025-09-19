Már is itt az idő? Összepakolta a kórházi táskáját Lola - Videó

Idén áprilisban kaptuk meg a csodás hírt az énekesnőtől, hogy gyermeket vár, azóta pedig lola-babavaro-buli" target="_blank">kismamaként éli mindennapjait, ráadásul gömbölyödő pocakjáról is láthattunk már képeket. Lola már tényleg terhességének utolsó pillanatait tölti, így nem meglepő módon el is kezdett készülődni kórházi tartózkodására.

Terhessége utolsó időszakát éli Lola

Lola már készen áll a szülésre

Az énekesnő követőivel együtt pakolta be kórházi táskáját, aminek tartalma rendkívül sok fontos elemet tartalmaz. Semmi kétség nem lehet afelől, hogy felkészült a legváratlanabb helyzetekre is Lola. Mind a szülőszobára, mind a benn tartózkodásra nagyon figyel.

Többen ajánlottátok, hogy tegyek a csomagba mellszívót, mert ez sokat segít a kórházban a szoptatás beindításában

- kezdte videójában az énekesnő.

Mellszívó mellett Lola hidrogénes párnát, melltartóbetétet, meg egy hasleszorítót is betett a táskájába, bár arról nem biztos, hogy szüksége lesz-e rá. Táskája tartalmazni fog intimzuhanyt is és egy hűsítő betétet rajongói tanácsára.

Az énekesnő még a császármetszéses szülésre is felkészült egy hidrogéles tapasszal. Lola nem csak magára, de születendő gyermekére is gondolt, aki számára is csomagolt pár dolgot.

Ez lesz majd az ő kis nyunyókája, ez így az elsők között került a csomagba

- tartja kezében az apróanyagot.

Igazából csak egy olyan szettre lesz szüksége, amiben hazajön, mert minden mást majd kapunk.

A baba szettjéhez egy pici body, egy sapka, nadrág, és egy pici kesztyű tartozik, amire azért lehet szükség, ha nagy körmökkel születne az újszülött baba, ne sértse fel az arcát.

Emellett gondolt a hidegidőre is, amihez egy overállt készített be, illetve babatakarót, meg egy okos-zoknit, amit majd egy applikáció segítségével tud használni.

Lola a hidratálására és a bőrére is odafigyel, így a táskáját kiegészítette mindenféle arcápolóval és fertőtlenítővel, hiszen mi sem lehet fontosabb, mint a biztonság és az egészség. A videóját, a vizuális élményért, itt lehet megtekinteni.