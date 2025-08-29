Tripla csoda Kecskeméten: egyszerre három kistesót kapott Dávidka

A hármasikrek születése természetes úton nem túl gyakori. Az augusztus 11-én született Bartucz testvérek természetes úton fogantak és mindhárman egészségesen jöttek a világra. Az ikrek érkezéséről a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház számolt be hivatalos oldalán. A megható posztban a kórház munkatársai nemcsak a születés körülményeit osztották meg, hanem köszönetet is mondtak az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért. Hangsúlyozták: a babák és édesanyjuk jó egészségnek örvendenek, és a sikeres felépülés a szakmai csapat összefogásának köszönhető.

A hármasikrek: Ákos, Levente és Kristóf Fotó: Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház

Az ikrek most hazamehettek a kórházból. A kétéves Dávid, a „nagytesó” már izgatottan várta otthon új testvéreit. Édesanyjuk, Bartuczné Árva Magdolna elmesélte a történetüket:

A születésnapomon mentem el nőgyógyászhoz, mert tudtam, hogy várandós vagyok. Már akkor kiderült, hogy hárman vannak, nagyon-nagyon örültem, de nem tudom, hogy mennyire fogtam fel még akkor. A férjem teljesen lefagyott a hír hallatán, kellett néhány óra, mire feldolgoztuk a hírt, elmentünk sétálni, vacsorázni.

A hármasikreknek van egy nagy, kétéves testvérük

Két nappal később, egy születésnapi ünnepségen árulták el a családnak a nagy hírt. A bejelentés filmbeillő volt.

Dávidkának, a „nagy” fiunknak készíttettünk egy felsőt ‘Nagytesó leszek’ felirattal, ezt viselte a szülinapi partin. Mindenki el volt ragadtatva, nagyon örültek a hírnek. A döbbenet akkor következett, mikor elmondtuk, hogy ikrek… majd kis hatásszünet után hozzátettük: hármas. Ez volt az igazi sokkhatás.

– mesélte Magdolna a történetet, amit minden bizonnyal még sokszor el fog mesélni a gyerekeinek.

Mivel az ikrek koraszülöttek, több napot kellett a kórházban tölteniük Fotó: Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház

Megtudtuk: az édesanya közel három hónapot töltött a kecskeméti szülészeten biztonsági okokból, már júniusban be kellett feküdnie. Végül Kristóf sietős döntése miatt császármetszéssel születtek meg a fiúk a 33. héten, 1650, 1850 és 1980 gramm súllyal.

Szerencsére csak légzéstámogatásra volt szükségük, és a PIC-en hamar megtanultak önállóan szopizni. Ma már mindhárman kizárólag anyatejjel táplálkoznak.