Tripla csoda Kecskeméten: egyszerre három kistesót kapott Dávidka

hármasikrek
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 19:50
Kecskemétkórháztestvérikrek
Három egészséges kisfiú született augusztus 11-én a kecskeméti kórházban: Ákos, Levente és Kristóf. A hármasikrek a felsőlajosi Bartucz családba érkeztek a kétéves nagytesó, Dávid mellé.

A hármasikrek születése természetes úton nem túl gyakori. Az augusztus 11-én született Bartucz testvérek természetes úton fogantak és mindhárman egészségesen jöttek a világra. Az  ikrek érkezéséről a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház számolt be hivatalos oldalán. A megható posztban a kórház munkatársai nemcsak a születés körülményeit osztották meg, hanem köszönetet is mondtak az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért. Hangsúlyozták: a babák és édesanyjuk jó egészségnek örvendenek, és a sikeres felépülés a szakmai csapat összefogásának köszönhető.

hármasikrek
A hármasikrek:  Ákos, Levente és Kristóf Fotó: Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház

Az ikrek most hazamehettek a kórházból. A kétéves Dávid, a „nagytesó” már izgatottan várta otthon új testvéreit. Édesanyjuk, Bartuczné Árva Magdolna elmesélte a történetüket:

A születésnapomon mentem el nőgyógyászhoz, mert tudtam, hogy várandós vagyok. Már akkor kiderült, hogy hárman vannak, nagyon-nagyon örültem, de nem tudom, hogy mennyire fogtam fel még akkor. A férjem teljesen lefagyott a hír hallatán, kellett néhány óra, mire feldolgoztuk a hírt, elmentünk sétálni, vacsorázni.

A hármasikreknek van egy nagy, kétéves testvérük

Két nappal később,  egy  születésnapi ünnepségen árulták el a családnak a nagy hírt.  A bejelentés filmbeillő volt.

Dávidkának, a „nagy” fiunknak készíttettünk egy felsőt ‘Nagytesó leszek’ felirattal, ezt viselte a szülinapi partin. Mindenki el volt ragadtatva, nagyon örültek a hírnek. A döbbenet akkor következett, mikor elmondtuk, hogy ikrek… majd kis hatásszünet után hozzátettük: hármas. Ez volt az igazi sokkhatás.

– mesélte Magdolna a történetet, amit minden bizonnyal még sokszor el fog mesélni a gyerekeinek.

Mivel az ikrek koraszülöttek, több napot kellett a kórházban tölteniük   Fotó: Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház

Megtudtuk: az édesanya közel három hónapot töltött a kecskeméti szülészeten biztonsági okokból, már júniusban be kellett feküdnie. Végül Kristóf sietős döntése miatt császármetszéssel születtek meg a fiúk a 33. héten, 1650, 1850 és 1980 gramm súllyal.

 Szerencsére csak légzéstámogatásra volt szükségük, és a PIC-en hamar megtanultak önállóan szopizni. Ma már mindhárman kizárólag anyatejjel táplálkoznak.

Útra készen  Fotó: Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház

A kórház dolgozóinak örök hálával tartozunk!

– hangsúlyozta Magdolna, amikor végre hazamehettek.

Az édesapa, Bartucz Dávid elárulta: a hirtelen bővülő család miatt egy nagyobb autót is be kellett szerezniük, hogy mindenki kényelmesen elférjen. A nagyszülők közelsége nagy segítség lesz a mindennapokban, hiszen külső támogatást eddig nem kaptak.

A kórház munkatársai külön kiemelték: 

Munkatársaink csapatmunkája, támogató hozzáállása, szakmai profizmusának gyümölcse az, hogy mindenki egészségesen hagyhatja el a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Osztályának PIC-Koraszülött Részlegét.  

A családnak jó egészséget és sok boldogságot kívántak a dolgozók.

 

