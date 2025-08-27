"Szerettem volna, ha ez az esemény az életünkben intim lesz" - babaváró bulijáról számolt be Lola

Lola terhessége utolsó heteiben, szülinapja után megünnepelte kislánya közelgő érkezését is. Bár csak egy rövid posztban mutatta meg rajongóinak a privát eseményt, rengeteg kérdéssel bombázták a szervezés terén az énekesnőt.

Elárulta babavárója titkát Lola / Fotó: Instagram/ Lola

Szerettem volna, ha ez az esemény az életünkben intim lesz. Szinte minden ételt én készítettem, egy barátnőm segítségével, aki hamarabb jött, hogy időben elkészüljünk

- árulta el babvárója titkát Lola Instagram-oldalán.

A kismama kiemelte azt is, hogy annak ellenére, hogy mostanában szokás a vendégeknek ajándék listát írni, ők ezt teljesen kihagyták.

Tudom, hogy ez mostanában szokás, de én nagyon rosszul éreztem volna magam miatta. Senkitől nem vártuk el, hogy ajándékot hozzon nekünk. Ennek ellenére a legszebb dolgokkal leptek meg minket és kislányunkat, és újra kiderült, hogy elég jól ismernek minket.

Lola elárulta, hogy számára a babaváró lényege az volt, hogy barátaikkal ünnepelhessék az új életszakasz kezdetét.

Nagyon bízom benne, hogy a baráti társaság, mi hosszú évek óta velem van, továbbra is marad és kislányunk is velük fog egy idő után bandázni

- tette hozzá.

Ez pedig, hogy mennyire figyelmes, kézzel készült és személyes ajándékokat kaptunk, hab a tortán. Ezek lesznek azok a holmik, amiket ha évek múlva előveszünk, mindig eszünkbe fog jutni, hogy mennyire boldogok voltunk ebben az időszakban

- zárta le gondolatait az énekesnő.