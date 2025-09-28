Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Liptai Claudia elárulta, beszélő sólyom lesz a Sztárban Sztárban

Liptai Claudia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 17:10
A híres műsorvezető indián nőnek öltözve fogja pontozni a produkciókat.
Köllő Babett méltán híres volt arról, hogy minden egyes Sztárban Sztár leszek! adás során döbbenetesebbnél döbbenetesebb ruhakölteményekben ült le zsűritársai mellé. Nos, úgy néz ki ezt a hagyományt Liptai Claudia is folytatja, aki már a tavalyi A Nagy Duett műsorvezetőjeként is elképesztő darabokban pózolt a kamerák előtt munka közben. Ez pedig most, az idei Sztárban Sztár All Stars során sincs másként. A tervezés már hetek óta zajlik, most azonban egy kis betekintést engedett abba, mit is vesz fel a mai, szeptember 28-ai adásra.

Na mit gondoltok, mi a sejtés, mi leszek?

 - kérdezte legújabb videójában Claudia, aki nem sokkal később el is árulta, hogy egy indián nőt "alakít" majd. 

 

Liptai Claudia indián nevet is választott magának hozzá

Én úgy neveztem el magam, hogy Beszélő Sólyom

 - osztotta meg vicces becenevét az estére kiemelve, ma esti kinézete is megosztó lesz. 

Azt is mondhatnám, hogy remélem jó bőr leszek ezen az estén

 - árulta el kiemelve, hogy egy teljesen letisztult anyag fog találkozni egy különleges bőrrel, de természetesen egy kis csillogás is lesz benne majd. 

Claudia Instagram-bejegyzése és videója IDE kattintva érhető el.

 

