„Édesanyám róla nevezett el, ma ő is megpihent” - gyászol Liptai Claudia

Liptai Claudia mélyen megrendült, amikor meghallotta, hogy 87 éves korában elhunyt Claudia Cardinale. Ahogy arról a Bors is beszámolt, a Tunéziában született, francia-olasz színésznőt Párizs közelében, Nemours-ban érte a halál gyermekei körében.

Elhunyt Claudia Cardinale, mindenidők egyik legismertebb színésznője (Fotó: Northfoto)

Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben Claudia Cardinale az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb filmcsillaga volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.

„Minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője" távozott az élők sorából” - emlékezett meg Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter.

„Az olaszos finomság és a különleges szépség megtestesítőjeként hosszú karrierje során több mint 150 filmben játszott, amelyek közül számosat a szerzői filmek remekműveiként tartanak számon” - írta a tárcavezető közleményében.

„Világszerte ismert volt, és kivételes tehetségével inspirálta a 20. század legfontosabb rendezőit” - tette hozzá.

Gyönyörű volt, egyszerű, nem komplikált, de amikor a kamera forgott, szeretetteljes mosollyal és tekintettel ragyogott, amit rekedt hangja még jobban kiemelt. A nagyok dicsőítették, ő pedig szolgálta őket, mi pedig őszintén szerettük ezt a gyengéd embert

- fogalmazott Gilles Jacob, a cannes-i fesztivál korábbi elnöke.

Liptai Claudia meglepő titkot árult el Claudia Cardinale halála miatt

Liptai egy 24 órán át elérhető Facebook-történetben búcsúzott a gyönyörű színésznőtől. Egy olyan fotóval, amin egyébként pont úgy néz ki, mintha Claudia Cardinale ikertestvére, vagy hasonmása lenne. A műsorvezető egy különlegességet is elárult. Nevezetesen azt, hogy édesanyja Claudia Cardinale-ról nevezte el őt.

Édesanyám róla nevezett el. Ma ő is megpihent. Isten önnel, Claudia Cardinale

- búcsúzott Liptai Claudia, akinek eredeti neve egyébként Lipták Klaudia Katalin, csak később döntött a névváltoztatás mellett.