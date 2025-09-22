Mindent elsöpört vasárnap a Sztárban Sztár All Stars

Sikerrel tért vissza a TV2 képernyőjére idén a Sztárban Sztár, a nézők újabb újabb All Stars-évadot láthatnak, olyan énekesekkel, akik egyszer már megmérették magukat ebben a látványos show-ban. A legutóbbi adás, szeptember 21-én 719 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosságból, ez 20,9 százalékos közönségarányt jelentett, azaz minden ötödik tévéző ezt a műsort választotta. A műsor a női nézőknél kifejezetten népszerű, náluk 26 százalékos közönségarányt regisztrált a Nielsen.

Továbbra is nagy siker a Sztárban Sztár All Stars (Fotó: TV2)

A vasárnapot ennek megfelelően meg is nyerte a TV2, a 18-59-es kereskedelmi célcsoportot és a teljes lakosságot tekintve. Ugyanígy a TV2 volt a legnézettebb hazai csatorna főműsoridőben, este hat és tizenegy óra között. (TV2: 20,4 százalékos közönségarány a teljes lakosságnál, RTL: 13,3 százalék).

Nyolc énekessel folytatódott a Sztárban Sztár All Stars

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának harmadik adásában nyolc énekes lépett színpadra. A zsűri pontjai, valamint a közönség döntése értelmében négyen (Nótár Mary, Vásáry André, Vavra Bence és Veréb Tamás) az első dalt követően továbbjutottak a következő adásba, míg Király Viktornak, Freddie-nek, Völgyi Zsuzsinak és Dér Heninek egy második átalakulással kellett megküzdenie a továbbjutásért.

Az este végén kiderült, hogy Völgyi Zsuzsi és Király Viktor a harmadik show búcsúzói. Látványos és szórakoztató este volt, Völgyi Zsuzsi megtáncoltatta Lékai-Kiss Ramónát, Hajós András beszólt Király Viktornak (és az általa alakított Korda Györgynek), Vavra Bence pedig gyakorlatilag megríkatott mindenkit.

Stohl András elérzékenyült Vavra Bence dalától (Fotó: TV2)

Vavra Bence Tom Odell Another Love című dalát énekelte el nagyon ügyesen. A produkciója után szinte szóhoz sem jutott a zsűri, érezhetően a közönség is elcsendesedett. Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is elárulta, hogy megkönnyezte a dalt, ugyanakkor legnagyobb hatással Stohl Andrásra volt, annyira meghatódott, hogy egyszerűen képtelen volt végigmondani az értékelést.