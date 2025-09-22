Mindent elsöpört vasárnap a Sztárban Sztár All Stars

Sikerrel tért vissza a TV2 képernyőjére idén a Sztárban Sztár, a nézők újabb újabb All Stars-évadot láthatnak, olyan énekesekkel, akik egyszer már megmérették magukat ebben a látványos show-ban. A legutóbbi adás, szeptember 21-én 719 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosságból, ez 20,9 százalékos közönségarányt jelentett, azaz minden ötödik tévéző ezt a műsort választotta. A műsor a női nézőknél kifejezetten népszerű, náluk 26 százalékos közönségarányt regisztrált a Nielsen.
A vasárnapot ennek megfelelően meg is nyerte a TV2, a 18-59-es kereskedelmi célcsoportot és a teljes lakosságot tekintve. Ugyanígy a TV2 volt a legnézettebb hazai csatorna főműsoridőben, este hat és tizenegy óra között. (TV2: 20,4 százalékos közönségarány a teljes lakosságnál, RTL: 13,3 százalék).
A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának harmadik adásában nyolc énekes lépett színpadra. A zsűri pontjai, valamint a közönség döntése értelmében négyen (Nótár Mary, Vásáry André, Vavra Bence és Veréb Tamás) az első dalt követően továbbjutottak a következő adásba, míg Király Viktornak, Freddie-nek, Völgyi Zsuzsinak és Dér Heninek egy második átalakulással kellett megküzdenie a továbbjutásért.
Az este végén kiderült, hogy Völgyi Zsuzsi és Király Viktor a harmadik show búcsúzói. Látványos és szórakoztató este volt, Völgyi Zsuzsi megtáncoltatta Lékai-Kiss Ramónát, Hajós András beszólt Király Viktornak (és az általa alakított Korda Györgynek), Vavra Bence pedig gyakorlatilag megríkatott mindenkit.
Vavra Bence Tom Odell Another Love című dalát énekelte el nagyon ügyesen. A produkciója után szinte szóhoz sem jutott a zsűri, érezhetően a közönség is elcsendesedett. Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is elárulta, hogy megkönnyezte a dalt, ugyanakkor legnagyobb hatással Stohl Andrásra volt, annyira meghatódott, hogy egyszerűen képtelen volt végigmondani az értékelést.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.