Liptai Claudia feltárta magánéleti titkait: „Ismeri minden oldalamat”

Bár a házaspárnak nincsenek titkai egymás előtt, de akadnak olyan témák, amelyeket csak a barátaikkal veséznek ki. Minden szabadidejét igyekszik a családdal tölteni Liptai Claudia és Pataki Ádám, akik biztosak benne, hogy a jó kapcsolat alapja, a jó kommunikáció is.

Liptai Claudia ma ünnepli a születésnapját.

Fotó: Bors

„Ádám az, aki ismeri minden oldalamat, tudja, hogy mi a nyűgöm-bajom, ahogy az erősségeimmel vagy épp a gyengeségeimmel is tisztában van. Hisz bennem, ahogy én is benne” – mondta Liptai Claudia, aki ennek ellenére úgy érzi, vannak bizonyos témák, amelyeket inkább baráti körben vesézget.

„Hiszek abban, hogy vannak olyan témák, szituációk, amelyeket inkább a barátnőimmel beszélek meg. Szerintem nincs ebben semmi különös, kell az embernek ilyen is” – árulta el a műsorvezető, akinek férje is osztja ezt a véleményt.

„Egyértelműen van olyan, amit főleg a haverokkal beszélünk meg. Ezek nem intim témák, még ha sokan azt is hiszik, hogy a férfiak csak arról tudnak beszélni egymás között. Semmi közük ahhoz, egyszerűen csak vannak dolgok, amiket jó a barátokkal megbeszélni” – tette hozzá a Sláger FM ÉdesKettesében Pataki Ádám.

Itt van Liptai Claudia interjúja: