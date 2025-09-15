Liptai Claudia feltárta magánéleti titkait: „Ismeri minden oldalamat”

Bár a házaspárnak nincsenek titkai egymás előtt, de akadnak olyan témák, amelyeket csak a barátaikkal veséznek ki. Minden szabadidejét igyekszik a családdal tölteni Liptai Claudia és Pataki Ádám, akik biztosak benne, hogy a jó kapcsolat alapja, a jó kommunikáció is.
„Ádám az, aki ismeri minden oldalamat, tudja, hogy mi a nyűgöm-bajom, ahogy az erősségeimmel vagy épp a gyengeségeimmel is tisztában van. Hisz bennem, ahogy én is benne” – mondta Liptai Claudia, aki ennek ellenére úgy érzi, vannak bizonyos témák, amelyeket inkább baráti körben vesézget.
„Hiszek abban, hogy vannak olyan témák, szituációk, amelyeket inkább a barátnőimmel beszélek meg. Szerintem nincs ebben semmi különös, kell az embernek ilyen is” – árulta el a műsorvezető, akinek férje is osztja ezt a véleményt.
„Egyértelműen van olyan, amit főleg a haverokkal beszélünk meg. Ezek nem intim témák, még ha sokan azt is hiszik, hogy a férfiak csak arról tudnak beszélni egymás között. Semmi közük ahhoz, egyszerűen csak vannak dolgok, amiket jó a barátokkal megbeszélni” – tette hozzá a Sláger FM ÉdesKettesében Pataki Ádám.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.