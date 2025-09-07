Forró hangulat a stúdióban: brutál szexi ruhában jelent meg Lékai Kiss Ramóna és Liptai Claudia

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, ma elindul a Sztárban Sztár All Stars legújabb évada. A zsűriben helyet foglal a vendégzsűri, Hans Sigl, valamint Stohl András, Hajós András, Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna.
Utóbbi kettő pedig a ruhájával egyből beindította a showt. Mindketten káprázatos ruhában jelentek meg. Lékai-Kiss Ramóna egy fekete bodyban látható, azon pedig egy lukacsos fekete átlátszó ruha van, így a nézők megcsodálhatják formás fenekét.
Liptai Claudia egy egyszerű egyberészes tiszta fehér ruhában látható, ezzel is emlékeztve édesanyjára, aki nagyon szerette rajta a fehéret.
