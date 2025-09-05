Kunu Márió exfeleségéről énekel legújabb dalában – A rajongók szerint megbánta a szakítást

Kunu Márió Kunu Alexandrával való házassága hosszú ideje a végéhez közeledik. Márió a TikTokra egy szakítós zenét posztolt, amiben sokat említi volt kapcsolatát.

Kunu Márió új párjával, Kávétejszínnel tölti mindennapjait (Fotó: Instagram)

A közösségi médiában a zenész jó ideje csak legújabb barátnőjével, Kávétejszínnel fotózkodik, aki kísértetiesen hasonlít Márió exfeleségére, Szandira. Kunu Alexandra pedig gyermekével tölti meg az Instagramot, és úgy tűnik, utazással regenerálódik a megromlott kapcsolat után.

Kunu Máriót nagyon betámadták a kommentekben

A zenész TikTok videója alatt sokan állítják, hogy Márió megbánta a válást és visszasírja Szandit. Ám legtöbben örülnek annak, hogy Alexandra már továbblépett, mivel Márió az, aki ezzel többet veszített.

Oh, drága anyám, hogy szeretheti magát ennyire egy férfi. Filter, stb.

„... nem tudod pótolni senkivel...” – jelezte egy kommentelő Márió videója alatt.

Kunu Márió friss kapcsolata új erőt adott neki (Fotó: Facebook)

Márió zenéjében sokat beszél a megbánásról, valamint arról, hogy rosszul esik neki, ha mást ölel és mást csókol exfelesége. Az énekes nem ismerte be, hogy Szandiról szólna a zene, de rengeteg követője egyértelműen kijelentette, hogy nem lehet másról szó.

Még mindig őt szereted, egyértelmű, harcolj érte ! S tanulj a hibádból.

Több ehhez hasonló hozzászólás is érkezett. Van, aki szerint ez a dal egy bocsánatkérés, míg mások úgy vélik, hogy rájuk örök párosként tekintenek. Egy-egy rajongó annak is hangot adott, hogy a történtek ellenére is támogatják őket, és szeretnék minél előbb együtt látni őket. Ám Kunu Márió elmondása szerint jelenleg új párjával, Kávétejszínnel boldogabb, mint valaha. Az Instagramon és a TikTokon aktívan mutatja kapcsolatát és róla is posztolt egy zenét, ami a közeljövőben érkezik.

„Van egy lány, aki miatt mindig csak nevetek”

Ezzel a szöveggel rakta ki Instagram sztoriba Márió egy másik dalát, ami a szerelemről szól és Kávétejszínt is megjelölte a videóban. A dalban az elmúlásról és a szakításról is énekel, de itt már egy sokkal boldogabb továbblépésről van szó.