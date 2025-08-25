Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
„Ha Emi megcsalna, kidobnám-e? Hát azonnal!” – Kunu Márió kitálalt Kávétejszínről

Kunu Márió
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 03:00
A kissé zűrös magánéletű fenegyerek egy játszótéren készült videóban vallott őszintén. Kunu Márió még mindig szereti kisfia édesanyját.
Hosszú hónapok óta hangos az internet, valamint a teljes magyar bulvársajtó Kunu Márió és felesége, Kunu Alexandra házassági válságától és nyilvános veszekedésétől.

Kunu Márió
Kunu Márió 11 év után válik (Fotó: Facebook)

Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy 11 év után végleg vége a házasságuknak, méghozzá az énekes csapodár életvitele miatt, amit Szandi egész egyszerűen képtelen volt tovább tűrni. Jól lehet, a fenegyereknek már új barátnője is van a 19 éves Czakó Emília, avagy Kávétejszín személyében, ám még így is van valaki, aki örökre összeköti őt Alexandrával. Ő pedig nem más, mint a közös kisfiuk, Nátániel, aki 2021-ben született.

Kunu Márió felesége nemrég a Ripost-nak adott interjújában törte meg a csendet. Kerek perec kijelentette, hogy ő már túllépett Márión, ám a közös kisfiuk miatt nagyon sok vitájuk van, és nem is megy túl gördülékenyen a kommunikáció kettejük között.

Kunu Márió és Kunu Alexandra
Kunu Alexandra és Kunu Márió a válás mellett döntött (Fotó: Bors)

Kunu Márió két nőt szeret?

Kunu ezzel szemben eddig a bölcs (?) hallgatást választotta, ám most egy videóban válaszolt pár kérdésre, miközben Kávétejszínnel és a kisfiával egy játszótéren töltötte az idejét.

„Szeretem a Szandit, mint embert, mint aki megszülte a gyerekemet. Tizenegy éve az életem része, úgyhogy nagyon szeretem, de nem szerelemből. Már régóta nem szerelemből szeretjük egymást. Szerelemből az Emit szeretem. Meg is halnék a Szandiért is és az Emiért is, más-másféleképpen” – kezdte a videóban Kunu Márió, aki azt is elárulta, mit tenne, ha hűtlenségen kapná Kávétejszínt.

Kunu Márió új párja, Kávétejszín oldalán találta meg a boldogságot (Fotó: Instagram)

„Ha Emi megcsalna, kidobnám-e? Hát azonnal. A szerelmem! Az, hogy mi történt a múltjában, az nem érdekel, mindenkinek van előélete. Nagyon kevés olyan ember van, akik megismerkednek és együtt is öregednek meg. Én ennek a híve voltam, de láttam, nagyon nehéz lesz, hogy megtörténjen” – ismerte el az énekes.

Kunu Márió: Szandinak lesz valakije...

Kunu úr azt is elárulta a játszótéren, hogy szerinte Alexandra sem erősíti már sokáig a szingli anyukák táborát!

„Szandinak lesz valakije, de nem olyan, akit én mutattam be, akit miattam ismert meg. Kívánom neki, hogy legyen boldog és találja meg azt a boldogságot, amit én megtaláltam az Emi mellett. Én Emit nem úgy találtam, hogy a Szandi mellett keresgéltem és megaláztam a 11 évünket. Akkor rég megbeszéltük, hogy nem bírjuk együtt, amikor én Emit megszerettem, vagy az Emit találtam” – szögezte le Márió, aki úgy érzi, a közös gyermekkel kapcsolatos kommunikációban még bőven van mit javulniuk a feleségével, akivel már be is adták a válókeresetet.

@pletykafeszekpot #kunumario #kimaradás #magyartiktok #funnytiktok #pletykafeszek ♬ eredeti hang - 𝕻ᥣᥱ𝗍ᥡkᥲ𝖿észᥱk🄿Ó🅃

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
