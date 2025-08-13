Váratlan fordulat: Régi álma vált valóra Marsi Anikónak!

Üde meglepetésként hatott a közéletben Marsi Anikó megjelenése a Digitális Polgári Körök (DPK) létrejöttében, a Tények műsorvezetője ugyanis a női polgári kör vezetőjeként debütál. Mint ahogy a Bors megtudta, a sokak kedvenceként ismert Marsi ebben a feladatban is 100 százalékosan igyekszik helytállni. S nem csupán nőket érintő témákról beszélget majd, hanem konkrét megoldásokkal is jelentkezik az online fórumon.



Marsi Anikó a demokratikus értékrendet képviseli. Szerinte számos olyan értékes nő van, akinek a hangját nem lehet hallani, ezen pedig változtatni kell Fotó: MW Bulvár

Marsi Anikó egyébként önkéntes munkaként tekint a Női Digitális Polgári Kör vezetésére. Nem tart attól, hogy az elfoglalt hétköznapokban ne tudna időt szakítani az új kihívásra, és biztos abban, hogy a televíziós munkájában és a gyerekeivel töltött minőségi idő ugyanúgy rendelkezésére áll majd.

Marsi régóta tervez női közéleti témákkal foglalkozni

A Bors úgy tudja, hogy Marsi Anikót fellelkesítette az új kihívás és a feladat. A műsorvezető pályakezdőként élt át hasonlót, akkoriban a Fókuszban élte át a téma-cunamit, amelyekből ki kellett válogatniuk a legtöbbeket érdeklőket, a legerősebbeket. Marsit egyébként régóta foglalkoztatja a női közélet. Mint ahogyan megtudtuk,

Szentkirályi Alexandrával, a budapesti Fidesz-frakció vezetőjével nemegyszer beszélgettek arról, hogy

Jó lenne közösségbe fogni azokat a nőket, akik tudnak és akarnak is foglalkozni olyan témákkal, amik -bár minden nőt érintenek, de- valahogy a mindennapok forgatagában nem kapnak elég nyilvánosságot. Nagyon sok nő van, akik a szívügyeik mentén komoly értéket teremtenek, de a hangjuk nem hallatszik

– árulta el Marsi sajtóérdeklődésre.

Szentkirályi Alexandra egyébként saját kört vezet, ő a budapesti DPK élére állt.

Hivatalosan még nem sokat lehet tudni a polgári körről, a Bors azonban megtudta, hogy a gyerekvállalás, munka, egészség, vállalkozás alaptémákkal is számol Marsi Anikó. Jelenleg nagy erőkkel tart a szervezés, zajlik az ötletelés, százas nagyságrendben gyűlnek a topikok. Olyannyira, hogy a polgári körhöz csatlakozóktól szintén várják a téma-javaslatokat.