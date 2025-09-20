"Ez maga a paradicsom" - Csodálatos fotókkal jelentkezett be a nászútról Mikes Anna és Krausz Gábor!

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
2025. szeptember 20.
Minden pillanatot igyekeznek megélni a friss házasok.
Friss képekkel jelentkezett nászútjáról a közösségi oldalán Krausz Gábor és újdonsült felesége, Krausz-Mikes Anna. A Dancing with the Stars álompárja káprázatos és igazán romantikus helyszíneken élvezik ki a esküvői készületekkel járó fáradalmakat, ahol jól láthatóan remekül érzik magukat. A nászutas helyszínt a fenséges Seychelle-szigetek szolgáltatta a páros számára.

alt=Krausz Gábor és Mikes Anna betekintést engedtek a gyönyörű esküvőjükbe, ezután alig várták, hogy a nászút felé repüljenek, hogy kipihenjék a fáradalmaikat
Krausz Gábor és Mikes Anna betekintést engedtek a gyönyörű esküvőjükbe, ezután alig várták, hogy a nászút felé repüljenek, hogy kipihenjék a fáradalmaikat / Fotó: Bors

Ez a tökéletes nászút Krausz Gábor és Mikes Anna szerint

A sztárpáros csodálatosan mutat egymás mellett a közös fotókon, láthatóan nagyon idilli és egzotikus helyen fedezhetik fel a helyi érdekességeket és a sziget adta látnivalókat. A rajongók is osztoznak Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságában, akik boldogan teszik közzé nászutas élményeiket is. 

Gábor és Anna, férj és feleség, két csodálatosan összeillő ember egy csodalatos helyen

 - írja egy lelkes rajongó.

Nagyon szépek vagytok, csodálatos helyen vagytok

- tette hozzá egy másik hozzászóló.

Krausz Gábor és Mikes Anna nászutas fotói megtekinthetőek az alábbi Instagram bejegyzésben!

 

 

 

