"Ez maga a paradicsom" - Csodálatos fotókkal jelentkezett be a nászútról Mikes Anna és Krausz Gábor!

Friss képekkel jelentkezett nászútjáról a közösségi oldalán Krausz Gábor és újdonsült felesége, Krausz-Mikes Anna. A Dancing with the Stars álompárja káprázatos és igazán romantikus helyszíneken élvezik ki a esküvői készületekkel járó fáradalmakat, ahol jól láthatóan remekül érzik magukat. A nászutas helyszínt a fenséges Seychelle-szigetek szolgáltatta a páros számára.

Krausz Gábor és Mikes Anna betekintést engedtek a gyönyörű esküvőjükbe, ezután alig várták, hogy a nászút felé repüljenek, hogy kipihenjék a fáradalmaikat / Fotó: Bors

Ez a tökéletes nászút Krausz Gábor és Mikes Anna szerint

A sztárpáros csodálatosan mutat egymás mellett a közös fotókon, láthatóan nagyon idilli és egzotikus helyen fedezhetik fel a helyi érdekességeket és a sziget adta látnivalókat. A rajongók is osztoznak Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságában, akik boldogan teszik közzé nászutas élményeiket is.

Gábor és Anna, férj és feleség, két csodálatosan összeillő ember egy csodalatos helyen

- írja egy lelkes rajongó.

Nagyon szépek vagytok, csodálatos helyen vagytok

- tette hozzá egy másik hozzászóló.

Krausz Gábor és Mikes Anna nászutas fotói megtekinthetőek az alábbi Instagram bejegyzésben!