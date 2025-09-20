"Ez maga a paradicsom" - Csodálatos fotókkal jelentkezett be a nászútról Mikes Anna és Krausz Gábor!

Friss képekkel jelentkezett nászútjáról a közösségi oldalán Krausz Gábor és újdonsült felesége, Krausz-Mikes Anna. A Dancing with the Stars álompárja káprázatos és igazán romantikus helyszíneken élvezik ki a esküvői készületekkel járó fáradalmakat, ahol jól láthatóan remekül érzik magukat. A nászutas helyszínt a fenséges Seychelle-szigetek szolgáltatta a páros számára.
A sztárpáros csodálatosan mutat egymás mellett a közös fotókon, láthatóan nagyon idilli és egzotikus helyen fedezhetik fel a helyi érdekességeket és a sziget adta látnivalókat. A rajongók is osztoznak Krausz Gábor és Mikes Anna boldogságában, akik boldogan teszik közzé nászutas élményeiket is.
Gábor és Anna, férj és feleség, két csodálatosan összeillő ember egy csodalatos helyen
- írja egy lelkes rajongó.
Nagyon szépek vagytok, csodálatos helyen vagytok
- tette hozzá egy másik hozzászóló.
Krausz Gábor és Mikes Anna nászutas fotói megtekinthetőek az alábbi Instagram bejegyzésben!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.