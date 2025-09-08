Krausz Gábor és Mikes Anna máris titkolóznak

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna nem foglaltak volna le egy mesés utazást, hiszen ők is mielőbb szeretnék elkezdeni a mézesheteiket. Ugyanakkor az esküvői előkészületek miatt mostanában Krausz Gábor és Mikes Anna is hanyagolták kicsit a munkát, így a következő egy hétben kicsit megtekerik a „mókuskereket”, de ha mindent újra sínre raktak, elhúznak, mint a vadlibák.

Krausz Gábor és Mikes Anna egy hét múlva indulnak nászútra (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

Krausz Gábor és Mikes Anna a Borsnak meséltek nászutas terveikről. „Lesz nászutunk, de most megünnepeljük az esküvőnket. Nagyot bulizunk, aztán tartunk egy rövid szünetet. Egyébként, amikor a nászutat foglaltuk, Anna közölte, hogy hétfőn utazunk.”

Hétfőig én az ágyból nem fogok felkelni, nem hogy elutazzak a világ másik felére…

„Úgyhogy tartunk egy hét szünetet, ami alatt mindenki elrendezi a dolgait. Az elmúlt hetekben nem nagyon tudtunk a munkára figyelni, ami nem is baj. De most egy picit visszazökkenünk, aztán újra kizökkentjük magunkat a hétköznapokból és elutazunk” – mesélte a Borsnak még az esküvő napján Krausz Gábor, aki ennél többet egyelőre nem árult el a közelgő nászút kapcsán.

Krausz Gábor és Mikes Anna rövid időre beszállnak a mókuskerékbe (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Hamarosan megtudjuk, hol töltik majd a mézesheteket

„Az, hogy hová is utazunk, egyelőre maradjon titok. Egy nagyon szép helyre megyünk és már mindketten nagyon várjuk” – tette hozzá a friss házas Krausz Gábor. Abban biztosak vagyunk, hogy idejében megtudjuk majd, hogy Gábor és Anna hol töltik majd a nászútjukat, hiszen mindketten gyakran posztolnak a közösségi felületeiken. Emlékezzünk csak vissza az idei év első napjaira, amikor éppen a Maldív-szigetekről jelentkeztek be a követőikhez, tudatva, hogy megtörtént a lánykérés. Ha pedig abból a közös utazásukból indulunk ki, abban is biztosak lehetünk, hogy Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna most a nászútjuk kapcsán sem adják alább.