Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Krausz Gábor és Mikes Anna máris titkolóznak

nászút
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 09:00 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 09:37
Krausz Gábor esküvőMikes Anna Krausz Gábor esküvő
A friss házas sztárpár több soron is szakított a hagyományokkal a menyegzőjük kapcsán. A profi táncos és a sztárséf egy rendhagyó esküvői tortával lepte meg a násznépet. De nem csak ezzel térnek el a hagyományoktól. Krausz Gábor és Mikes Anna a lagzi után nem hajtottak azonnal a reptérre és nem indultak el a nászútjukra.
Buster
A szerző cikkei

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna nem foglaltak volna le egy mesés utazást, hiszen ők is mielőbb szeretnék elkezdeni a mézesheteiket. Ugyanakkor az esküvői előkészületek miatt mostanában Krausz Gábor és Mikes Anna is hanyagolták kicsit a munkát, így a következő egy hétben kicsit megtekerik a „mókuskereket”, de ha mindent újra sínre raktak, elhúznak, mint a vadlibák.

Krausz Gábor Mikes Anna esküvői fotó
Krausz Gábor és Mikes Anna egy hét múlva indulnak nászútra (Fotó: Bors/Máté Krisztián)

Krausz Gábor és Mikes Anna egy hét múlva indulnak nászútra

Krausz Gábor és Mikes Anna a Borsnak meséltek nászutas terveikről. „Lesz nászutunk, de most megünnepeljük az esküvőnket. Nagyot bulizunk, aztán tartunk egy rövid szünetet. Egyébként, amikor a nászutat foglaltuk, Anna közölte, hogy hétfőn utazunk.”

Hétfőig én az ágyból nem fogok felkelni, nem hogy elutazzak a világ másik felére…

„Úgyhogy tartunk egy hét szünetet, ami alatt mindenki elrendezi a dolgait. Az elmúlt hetekben nem nagyon tudtunk a munkára figyelni, ami nem is baj. De most egy picit visszazökkenünk, aztán újra kizökkentjük magunkat a hétköznapokból és elutazunk” – mesélte a Borsnak még az esküvő napján Krausz Gábor, aki ennél többet egyelőre nem árult el a közelgő nászút kapcsán. 

Krausz Gábor Mikes Anna esküvői pohárköszöntő
Krausz Gábor és Mikes Anna rövid időre beszállnak a mókuskerékbe (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Hamarosan megtudjuk, hol töltik majd a mézesheteket

Az, hogy hová is utazunk, egyelőre maradjon titok. Egy nagyon szép helyre megyünk és már mindketten nagyon várjuk” – tette hozzá a friss házas Krausz Gábor. Abban biztosak vagyunk, hogy idejében megtudjuk majd, hogy Gábor és Anna hol töltik majd a nászútjukat, hiszen mindketten gyakran posztolnak a közösségi felületeiken. Emlékezzünk csak vissza az idei év első napjaira, amikor éppen a Maldív-szigetekről jelentkeztek be a követőikhez, tudatva, hogy megtörtént a lánykérés. Ha pedig abból a közös utazásukból indulunk ki, abban is biztosak lehetünk, hogy Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna most a nászútjuk kapcsán sem adják alább.

@borsonline

Sztárparádé volt Krauszék esküvőjén Megtörtént a házasságkötés! Krausz Gábor elvette szerelmét, Mikes Annát! A lagzin több híresség is jelen volt, például Vomberg Frigyes és Wolf András! Ők üzentek a szerelmeseknek! #bors #krauszgábor #mikesanna #esküvő #séfekséfe

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu