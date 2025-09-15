Krasznai Tünde új esélyre vágyik: "Önsegítő csoportokon veszek részt"

Tizenkét évvel ezelőtt ismerte meg az ország Krasznai Tündét, amikor egy tehetségkutatóban dobogós helyezést ért el. Gyönyörű hangjával sokakat elvarázsolt, ám akkor még nem volt felkészülve arra, ami az ismertséggel járt. Most azonban Krasznai Tünde úgy érezte, itt az ideje annak, hogy egy második esélyt adjon magának.

Krasznai Tünde lehet a Megasztár egyik nagy esélyese - Fotó: TV2 / hot! magazin

"Rengeteg tapasztalatot kellett gyűjtenem, hogy rálássak arra, milyen lehetőségek vannak a magyar zeneiparban, és hol vagyok ebben én. A tehetségkutató után Kelesényi László íróval és Éry Balázs dalszerzővel turnéztam a Ka­rá­dy Katalin irodalmi zenés esték keretein belül, aztán kettőt pislogtam, és az Európa Kiadó zenekarban énekeltem, mint meghívott vendég. Ezután már az alternatív rock és a pesti underground világában találtam magam klubkoncerteken, Bujdosó Jánossal, és nem sokkal később elérkezett a bohém jazz-zene világa, amelynek köszönhetően kikeveredtem külföldi hajóutakra. Az egyik ilyen út után, Spanyolországon belül Barcelonában ragadtam, ahol bárokban léptem fel, és az utcai zenei kultúrához kapcsolódtam" – kezdte a hot! magazinnak Tünde, aki jelenleg a Krasznai&Várvölgyi Duóban énekel.

"Amy Wine­house korai korszakából zenésítünk meg dalokat, illetve hangszereljük az elmúlt évtizedben félbehagyott dalötleteimet. Mindezek mellett fejlődök a képző- és festőművészetben, továbbá önsegítő csoportokon veszek részt, amelyek megtartanak, és segítik az életem irányítását."

Elvarázsolta a zsűrit - Fotó: TV2 / hot! magazin

Krasznai Tünde a Megasztárban kér új esélyt

Az énekesnő korábban kevésbé számíthatott a családja támogatására, de szerencsére mára ez megváltozott.

A bátyám és az anyukám nagyon szeretnek engem, ahogy én is őket. Édesanyám mindig csak a javamat akarta, viszont az ő generációjában a tehetség nem igazán volt a legfontosabb, így ő sem tudhatta, mennyit jelenthet ez majd nekem később. Semmiért sem hibáztatom

– árulta el.

"Jelenleg támogatnak, viszont időközben fiatal felnőttből tudatos nő lettem. Úgy érzem, tisztában vagyok az értékeimmel, így már nem számít, mit gondolnak mások rólam, de azért jólesik, hogy hisznek bennem. A szorongó sérült kislány énemet el kellett engednem, szembenéztem a felmenőim sorsával és a transzgeneraciós traumáikkal, így jobban megértettem, ki is lehetek én ebben a világban. Így a megbocsátásból erő vált."