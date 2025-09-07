Megasztár: Tóth Gabi megtörte a csendet, ezért mondott le a nagy visszatérő Krasznai Tündéről

Megdöbbentő és egyben lélekemelő pillanatoknak lehettek részesei szombat este a Megasztár 2025 első adásának nézői. Egy olyan énekesnő tért vissza TV2 tehetségkutatójának válogatójára, akit korábban, egészen pontosan 12 évvel ezelőtt már láthattunk, sőt, a szívünkbe is zárhattunk egy másik tehetségkutató műsornak köszönhetően. Azóta azonban rengeteg minden történt vele.

Elstartolt a Megasztár 8. évada (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Ő nem más, mint Krasznai Tünde, akiről nem túlzás azt állítani, hogy megjárta a hadak útját, amióta rászegeződtek a reflektorok. Tehetsége már 2013-ban is megkérdőjelezhetetlen volt, ám a tehetségkutató után nem a karrierje, sokkal inkább a nehézségei és az démonokkal való küzdelmei miatt vált újságcikkek főszereplőjévé.

Krasznai Tünde így érkezett meg a Megasztár válogatójára (Fotó: TV2)

„14 évesen kezdtem el használni marihuánát. Idővel pedig átváltottam az alkoholra. Nem tudtam, hogy nekem ezzel problémám van, és segítségre lett volna szükségem. Kamaszon be­leszerettem a saját dílerembe. Tulajdonképpen ő dobta fel azt a témát, hogy mi­ért nem megyek erotikus mo­dellnek, és akkor együtt tudunk élni” – fedte fel sötét múltját Krasznai Tünde korábban, a Mindset Pszichológia videójában.

„Nem vágyom túl sokra, csak arra, hogy az albérletemet és a kajámat ki tudjam fizetni. Még soha nem adatott meg, hogy egyedül élhessek és magamat tudjam eltartani, most ez a legnagyobb vágyam. De egyelőre nem vagyok kétségbeesve. Tudom, hogy lesznek akadályok, de nem aggódom miattuk”

- ezt pedig már a Borsnak nyilatkozta Tünde, aki végül hirtelen eltűnt a kíváncsi szemek elől. Évek óta semmit sem lehetett róla hallani.

Megasztár: Krasznai Tünde 2025-ben visszatért az énekléshez (Fotó: TV2)

Megasztár: Krasznai Tünde visszatérése mélyen érintette Tóth Gabit

Ennek fényében nem csoda tehát, hogy Krasznai Tünde visszatérése mindenkit megdöbbentett. Különösen Tóth Gabi érzékenyült el, aki régóta ismerte Tündit, és azzal is tisztában van, mennyi mindenen ment keresztül az énekesnő.

Tóth Gabi megdöbbent, amikor meglátta Krasznai Tündét a Megasztár színpadán (Fotó: Bors)

A Megasztár első adásában visszatérő Krasznai Tünde a csillagokat is leénekelte a TV2 stúdiójában, így magabiztosan jutott tovább. Azon viszont páran meglepődhetnek, hogy Tóth Gabi végül úgy döntött, lemond az énekesnőről, így Tünde végül Herceg Erika csapatába került.