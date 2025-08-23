Pár nap alatt 7 ezer hozzászólás, ezt üzenték a rajongók a balesetet szenvedett Demjén Ferencnek: „A szeretetnek gyógyító ereje van”

A Kossuth-díjas dalszerző, előadó felé napok óta árad a szeretet, amióta menedzsmentje bejelentette: a magyarok kedvence balesetet szenvedett. Demjén Ferenc közösségi oldalára azóta is folyamatosan érkeznek az aggódó, támogatásról, szeretetről szóló üzenetek, csak Facebook-oldalán mintegy 7 ezer hozzászólást írtak a rajongók.

Demjén Ferenc dalai rengeteget adtak az embereknek, ezt szeretnék meghálálni (Fotó: Bors)

Demjén Ferenc balesete sokakat megijesztett

„A szeretetnek gyógyító ereje van” – írta a legendás énekes egyik rajongója. És igaza lehet, hiszen a menedzsmentje újabb jó híre szerint Demjén Ferenc énekes a gyógyulás útjára lépett.

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

Balázs Klári és Korda György az elsők közt írtak

„Jobbulást és sok erőt kívánunk a mielőbbi felépüléshez! Sokat gondolunk Rád! Barátsággal: Klári és Gyuri” – írta az énekes házaspár, ami után azóta is özönlenek a biztató kommentek, ezekből idézünk:

„Amit mi Demjén Ferenctől kaptunk, legkevesebb, hogy szurkolunk a felépüléséért! Minden jót, jó egészséget Rózsi!”

„Ahol győz a remény, a baj menekül. Ülj fel egy lóra, s repülj!”

„Gyógyulj tovább Rózsi, repülj a gyógyulás útján.”

„Hála az égnek! Örülünk, hogy ilyen jól halad a gyógyulásban, mert minél hamarabb szeretnénk őt újra a színpadon látni. Dalait és az egész személyiségét imádjuk. Sok erőt és kitartást kívánunk a továbbiakban.”

„Ez nagyon jó hír! Kitartást, sok erőt kívánok. A szeretet ereje is gyógyít és abban nincs hiány! Imádkozás folytatódik azért!”

„Jóisten áldása legyen Rajta és mihamarabb gyógyuljon meg!”

„Mielőbbi teljes felépülést kívánunk sok-sok szeretettel a fantasztikus, csodálatos Művész Úrnak.”

„Nagyon örülök, hogy jobban van, sokat gondoltam a művész Úrra! Mielőbbi gyógyulást kívánok és sok kitartást!”