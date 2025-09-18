Presser Gábor: "Vége van ennek az egész rohadéknak" a zenész pert nyert Kanye West ellen

Presser Gábor még 2017-ben indította perét Kanye West ellen a Gyöngyhajú lány részletének jogosulatlan felhasználása miatt. A magyar zenész nem volt rest személyesen képviselni az ügyét, és alaposan felkészült a tárgyalásra.

Presser Gábor perre ment Kanye Westtel Fotó: TV2

Az amerikai rapsztártól, a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas magyar előadóművész szerzőtársaival anno két és fél millió dollárt akkori árfolyamon 720 millió forintot követelt, ugyanis a West egy 85 másodperces részletet felhasznált fel a Gyöngyhajú lányból a 2013-ban megjelent New Slaves című dalában. A felek végül egy 100 ezer dolláros kártérítésben egyeztek meg, amely akkor 29 millió forint volt.

Presser Gábor azóta sem beszélt az ügyről, zárt tárgyalás volt

Most Kadarkai Endre új műsorában elmesélte hogy ő miként élte meg a maratoni tárgyalást - kilenc órán keresztól tartott - , amelynek a végén Kanye West végül be kellett lássa: ellopta a Gyöngyhajú lány részletét.

- New Yorkban zajlott - kezdte a múltidézést a zenész.

Ő azt mondta, hogy neki volt erre engedélye, de hát tőlünk, a szerzőktől nem, csak a Hungarotontól. Elkezdtek minket kisemmizni ebből és ez már annyira megalázó volt, hogy azt mondtam, hogy ugyan nagyjából értelmetlen, de menjen az anyjába, én beperelem. De tényleg, ez egy nagyon szarházi figura

- mondta a Hallgatlak – Jótanácsok az élethez című műsorban Presser Gábor, aki egyedüliként képviselte a szerzőket a tárgyaláson.

- Reggel tíztől kellett ott lennem, egy baromi jó fej volt az én ügyvédem. Mondtam neki, hogy én ezt tök komolyra veszem, úgyhogy ne lepődj meg, de én zakóba jövök és csokornyakkendőben. Láttam, az ellenügyvéden, aki egy ügyvédnő volt, hogy néz, hogy ez egy ilyen komoly pali? Úgy néztem ki, mint egy földrajztanár – nevetett a zeneszerző, aki angolul válaszolt Kanye West ügyvédjének kérdéseire és ő maga is izzasztotta az ellenfelet.

- Három és fél kiló dokumentummal érkeztem, és láttam, hogy Peter, az ügyvédem mutatja nekem, hogy ők nincsenek felkészülve rendesen. Onnantól kezdve tudtuk, hogy itt lesz megegyezés, és vége van ennek az egész rohadéknak, hogy itt ezzel kelljen foglalkozni. Délutánra már elszállt az agyam, és már én is pimaszkodtam, de nem szabad idézni belőle. Volt egy olyan kérdése a nőnek, amelyre úgy, hogy nem vagyok egy slágfertig gyerek, úgy tudtam visszaválaszolni, hogy láttam, megáll benne az ütő – emlékezett Presser Gábor.