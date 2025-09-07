Csak a fájdalom maradt utána: 27 évesen meghalt Koós Boglárka – Szívszaggató képeken a színésznő élete

Mint ahogyan arról korábban a Bors is beszámolt, Koós Boglárka kedden reggel önkezével próbált meg véget vetni az életének. A mindössze 27 éves színésznő azóta kómában volt.

Koós Boglárka napok óta kómában feküdt (Fotó: KUNOS ATTILA)

Egy fiatal színésznő fájdalmas útja

A nagy tehetségnek számító Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Boglárka a diploma megszerzése után pályafutását szabadúszóként kezdte, játszott a Vígszínházban, valamint futottak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban és a Trafóban. A színpad mellett a filmvásznon is bizonyított, a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben szerepelt.

A Budaörsi Latinovits Színház társulatához 2024-ben csatlakozott, ahol jelentős szerepeket kapott. Egy évvel később azonban élete hirtelen drámai fordulatot vett. Az addig zárkózott, de érzékeny és elhivatott színésznő küzdelmei eddig rejtve maradtak a szélesebb közönség elől, a magyar színházi és filmes világot mély megrendüléssel rázta meg a hír, hogy önkezével próbált meg véget vetni az életének. 2025 szeptember 2-án Boglárka nem jelent meg a próbán, ez szokatlan volt tőle, ez volt az első gyanús jel, hogy baj lehet, kollégái ugyanis megbízható, pontos, szenvedélyes művészként ismerték. A színház egyik színésznője, Hartai Petra közeli ismerőse volt Boglárkának, ő ment ki az otthonához, hogy megnézze, rendben van-e.

Koós Boglárka búcsúlevelet is hagyott

Úgy tudni, hogy a színésznő felakasztotta magát albérletében, Hartai Petra vágta le őt a kötélről, aki ekkor még életben volt. A fiatal színésznőt kritikus állapotban szállították kórházba, azóta is kómában feküdt, gépek tartották életben az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben. Az elmúlt egy évben hét bemutatója volt Budaörsön, de az évad végére nagyon lefogyott és depressziós lett. Nyáron úgy tűnt, jobban van, és szombaton újra munkába állt, de négy nappal később úgy döntött, véget vet az életének. A hátrahagyott búcsúlevélben mindössze annyi állt, hogy „elfáradt.”