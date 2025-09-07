Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
"Köszönjük, hogy velünk voltál!" Elhunyt Koós Boglárka

Koós Boglárka
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 11:32 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 12:22
elhunyttragédia
Nemrég érkezett a tragikus hír.
Bors
A szerző cikkei

Nemrég jelentették be a tragikus hírt, hogy elhunyt Koós Boglárka. A 27 éves színésznőtől egykori színháza, a Budaörsi Latinovits Színház a Facebook-oldalán búcsúzott el.

20220801 KOÓS BOGLÁRKA DSC_B015 KUNOS
Nemrég jelentették be a tragikus hírt, elhunyt Koós Boglárka / Fotó: Kunos Attila

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...

- írták a posztjukban, amely alá csakhamar özönleni kezdtek a részvétnyilvánítások.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, kedd reggel a fiatal színésznő önkezével próbált meg véget vetni az életének: még búcsúlevelet is hagyott maga után. Koós Boglárkára egy kolléganője, Hartai Petra talált rá, miután nem jelent meg aznap reggel a munkahelyén, és ő vágta le a kötélről. A kómában fekvő művésznő életéért ezután az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben küzdöttek, ám mindhiába.

Bajban van, vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
