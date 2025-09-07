"Köszönjük, hogy velünk voltál!" Elhunyt Koós Boglárka

Nemrég jelentették be a tragikus hírt, hogy elhunyt Koós Boglárka. A 27 éves színésznőtől egykori színháza, a Budaörsi Latinovits Színház a Facebook-oldalán búcsúzott el.
Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...
- írták a posztjukban, amely alá csakhamar özönleni kezdtek a részvétnyilvánítások.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, kedd reggel a fiatal színésznő önkezével próbált meg véget vetni az életének: még búcsúlevelet is hagyott maga után. Koós Boglárkára egy kolléganője, Hartai Petra talált rá, miután nem jelent meg aznap reggel a munkahelyén, és ő vágta le a kötélről. A kómában fekvő művésznő életéért ezután az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben küzdöttek, ám mindhiába.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.