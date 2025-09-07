"Köszönjük, hogy velünk voltál!" Elhunyt Koós Boglárka

Nemrég jelentették be a tragikus hírt, hogy elhunyt Koós Boglárka. A 27 éves színésznőtől egykori színháza, a Budaörsi Latinovits Színház a Facebook-oldalán búcsúzott el.

Nemrég jelentették be a tragikus hírt, elhunyt Koós Boglárka / Fotó: Kunos Attila

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...

- írták a posztjukban, amely alá csakhamar özönleni kezdtek a részvétnyilvánítások.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, kedd reggel a fiatal színésznő önkezével próbált meg véget vetni az életének: még búcsúlevelet is hagyott maga után. Koós Boglárkára egy kolléganője, Hartai Petra talált rá, miután nem jelent meg aznap reggel a munkahelyén, és ő vágta le a kötélről. A kómában fekvő művésznő életéért ezután az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben küzdöttek, ám mindhiába.